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One-Forty移工學習包 奪Good Design Award金獎

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣志工與收到禮物的移工在北車合照，其中一位收到學習包的看護分享：「我一直很想學習中文，但是平常比較少休假，沒想到在開齋節這天居然得到這份意外禮物！」圖/One-Forty提供
台灣志工與收到禮物的移工在北車合照，其中一位收到學習包的看護分享：「我一直很想學習中文，但是平常比較少休假，沒想到在開齋節這天居然得到這份意外禮物！」圖/One-Forty提供

被譽為東方設計界奧斯卡獎的Good Design Award今公布獲獎作品，長期投入東南亞移工教育的非營利組織 One-Forty從全球逾5800件作品中脫穎而出，以「好書伴學習包計畫」勇奪金獎殊榮。One-Forty 創辦人陳凱翔表示，移工和移民是全世界的議題，也希望有一天這計劃可以啟發世界各個角落，發揮更大的力量。

One-Forty「好書伴學習包計畫」是全台第一本「以移工需求為出發」的專業中文學習教材，至今已送到全台灣3000個家庭中，更累積幫助超過6萬移工遠端學習，讓全台任何城市，甚至偏鄉與外島移工，都能在工作之餘認識台灣文化。從學生回饋調查中顯示，9成認為學習包提升中文聽說讀寫各方面能力 ; 8 成以上的人則認為，此計畫有效改善了與雇主的溝通，協助剛到台灣的移工能快速適應環境，也和照護的長者與雇主們有更好的互動。

而為了改善移工在家學習環境，學習包中放了兩封信，一封給學生、一封給雇主，也讓雇主理解為何移工需要這份教材來學習中文，創造互助、互信的學習環境。

One-Forty表示，每一年有3萬名移工到台灣，其中只有不到10 %的移工具備基礎生活的中文能力，為了擴大計畫的長期影響力，One-Forty 團隊在10 月發起募資，讓好書伴學習包計畫不只是一個短期嘗試，而是一個持續5年到10年的長期行動。

對於此次獲獎，One-Forty說，這是對台灣設計力的一大肯定，更彰顯了台灣非營利組織品牌的能量，足以成為國際設計典範。

學習包中有中文學習課本、作業本，還有歡迎信、好書伴學生證、薑黃書籤、 One-Forty 徽章以及薑黃飯塔祝福小卡等。圖/ One-Forty提供
學習包中有中文學習課本、作業本，還有歡迎信、好書伴學生證、薑黃書籤、 One-Forty 徽章以及薑黃飯塔祝福小卡等。圖/ One-Forty提供

移工 東南亞

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