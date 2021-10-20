花蓮縣府推溫泉雙光影展 欣賞美景泡湯暖身心

花蓮縣政府在瑞穗溫泉區和安通溫泉區舉辦「2021花蓮太平洋溫泉季」，自10月2日開始，至今已有2萬人次以上遊客造訪，上周末有3千人次以上遊客湧入雙光影展區，溫泉區住宿率也高達8成以上，人氣強強滾。目前光影展出僅剩2周，縣府邀請大家到花蓮泡湯，溫暖身體及放鬆心靈。

縣府推出以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題的瑞穗英雄湯與安通美人湯。「瑞穗英雄湯」有黃金湯之稱，為全台唯一的碳酸鹽泉，也稱「生男之泉」、「英雄湯」；「安通美人湯」被譽為花蓮八景之一，弱鹼性的硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，故稱「美人湯」。

縣府觀光處長張志翔表示，太平洋溫泉季今年邁入第二年，不但推動全台場域最大且唯一雙光影展區，更與在地觀光旅宿、餐飲及伴手禮等逾40家業者合作，推出紀念服飾及合作店家優惠，讓遊客在花蓮留得久、玩得慢、走得深。

活動期間每周五、六晚間，在「瑞穗瑞祥公園對面草坪」及「安通露天野溪溫泉」雙光影展區，有街頭藝人現場演唱，泡溫泉之餘，還能感受燈光美景及好音樂。

另外，觀光處推出消費滿500元，或於合法旅宿業住宿，並上網登錄憑證，或至26家活動合作旅宿業住宿、泡湯，並集滿2枚消費戳章，有機會抽中電動機車、吸塵器、手機及住宿券等大獎。