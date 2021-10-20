影／桃機國境線防疫再添利器 科技公司捐贈智能抑菌艙

國際間新冠肺炎疫情仍嚴峻，桃園國際機場國境線防疫作戰持續。為了增添國門科技防疫設備，宇漢科技與昱凱科技兩家公司，20日共同捐贈1座價值超過百萬元的可移動式智能抑菌艙，由桃機公司總經理但昭璧代表受贈。

捐贈典禮20日在桃園機場第1航廈入境管制區內北側裝機地點舉行，宇漢科技公司總經理陳威郡、昱凱科技副總經理曾碧珊等廠商主管出席，桃園機場公司總經理但昭璧在儀式中代表接受抑菌艙，並回贈感謝紀念牌給廠商，所有與會人員當場試用，走進抑菌艙體驗抑菌效果。

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，桃機是國門防疫第一線，雖然國內疫情已趨緩，但國際上的疫情還是非常的嚴峻，桃園機場所面臨的防疫挑戰及任務非常艱鉅，尤其桃園機場從19日起重新開放出境區域用餐，可預期旅客及民眾的活動會越來越多。感謝宇漢科技與昱凱科技共同捐贈智能抑菌艙，讓桃園機場在入境防疫部分多了一個非常有力的科技工具。

但昭璧指出，非常感謝民間企業提供這樣先進的防疫設備，對入境旅客、機場工作人員防疫部分都是非常有力的支持，抑菌艙會設置在第一航廈入境證照查驗區前北側通道，希望所有入境旅客回到桃園機場時，都能充分利用這項先進的科技抑菌設施，讓自己安心也讓國門安全獲得更多保障。

宇漢科技國外部業務經理林華逸說，宇漢科技與昱凱科技、日本光學光源大廠QUARK合作，研發出這台UV222智能可移動式抑菌艙，採用過濾出特殊波長222奈米的紫外線光源殺菌，此波長不會對人體造成傷害，在安全規範下可使用於有人之場域，並且快速抑制表面積空氣中病毒與細菌的活性。

林華逸補充，經日本廣島大學研究證實，波長222奈米的紫外線光源對廣泛的細菌、真菌，甚至covid-19、SARS等病毒都有顯著的抑菌作用。目前國際疫情仍未趨緩，且未來世界各國將持續與病毒共存，這座可移動式智能抑菌艙非常適合人流量龐大的桃園機場等交通場域使用，能夠提供旅客、機組人員消毒使用，希望藉由提供科技防護守護國人安全。

宇漢科技總經理陳威郡指出，這部抑菌艙造價約新台幣120萬，使用時先以紅外線量測體溫及進行手部酒精消毒，若溫度異常會發出聲響警告，隨後再走入抑菌艙內停留10秒鐘，抑菌艙會進行360度全身抑菌，等待艙內LED燈由綠轉紅就完全抑菌作業。