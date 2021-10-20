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自閉症星兒活在自我世界 長期療育輔導有長足進展

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市社會局長張錦麗表示，0至6歲是早療的黃金時期，市府委託新北市自閉症協會和明新兒童發展中心等10家機構進行早療服務。圖／新北市社會局提供
新北市社會局長張錦麗表示，0至6歲是早療的黃金時期，市府委託新北市自閉症協會和明新兒童發展中心等10家機構進行早療服務。圖／新北市社會局提供

新北市一對何姓夫妻的二女兒，在2歲10個月時被診斷出有輕度自閉症和發展遲緩，所幸發現得早，經送新北市公辦民營的早療單位日托中心進行語言治療和其他音樂、戲劇療育等，2年下來，孩子有長足的進展，不僅大小肌肉發展、認知能力，連口語表達能力，都接近正常。

國立台北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授童寶娟表示，自閉症孩子活在自己的世界裡，缺乏溝通的意圖和互動的需求，而且會有情緒的問題，因此資淺的治療師，有時會教孩子教到哭，因為想破腦袋想幫助孩子，但成效緩慢。

童寶娟說，在做語言治療時，通常有3個階段，第一是借助溝通板輔具；慢慢引導到孩子願意口語溝通，最後從沒有意義的聲音到有意義的口語表達，語言句子則由短逐漸加長，有時扮演問話和答話的雙重角色，例如問說：「你要球嗎？」「是的，我要球。」答話也由老師來引導。

童寶娟長期擔任新北市自閉症協會語言治療團隊指導，她說該校每年招收50位學生，從大2下就要開始實習課程，大四甚至整年度都要到日托中心或醫院進行實際操作，包含語言評估、職能治療、音樂遊戲、早療諮詢等，協助家長帶領星兒一起成長。

何先生表示，由於有第一個女兒做對比，他發現二女兒小欣在2歲10個月左右，喜歡看重複的東西，例如盯著旋轉的電風扇；而且在玩玩具時，連續排列相同的玩具，也比較不與人互動，經到台大兒童醫院看診，並做多項測試評估，醫生診斷出有輕度自閉症和發展遲緩現象，為了進行早療，他與太太商量，由他每日接送陪伴，因此僅能選擇工作彈性的外送員，所幸孩子在新北市自閉症協會潛能發展中心的細心照料下，2年來有明顯的進步。

新北市社會局長張錦麗表示，0至6歲是早療的黃金時期，市府委託新北市自閉症協會和明新兒童發展中心等10家機構進行早療服務，還有社區療育、巡迴輔導、個管服務等，總計新北市1年早療服務量有12321人，希望協助家長進行早期療育，使孩子都能正常快樂的成長。

國立台北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授童寶娟表示，語言治療有3階段，包含從溝通板到長句子。圖／新北市社會局提供
國立台北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授童寶娟表示，語言治療有3階段，包含從溝通板到長句子。圖／新北市社會局提供

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