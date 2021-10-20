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桑葚保存不易 加工做成這形式花青素是果汁10倍！

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
桑椹鮮果保存不易，農委會苗栗農改場推出桑椹全果應用加工升級技術，加工的桑椹果乾果粉營養更加分，果渣機能性成分高，加工應用花青素比果汁多十倍，未來可朝烘焙、休閒食品發展。圖／農委會苗栗農改場提供
桑椹鮮果保存不易，農委會苗栗農改場推出桑椹全果應用加工升級技術，加工的桑椹果乾果粉營養更加分，果渣機能性成分高，加工應用花青素比果汁多十倍，未來可朝烘焙、休閒食品發展。圖／農委會苗栗農改場提供

桑椹鮮果保存不易，農委會苗栗農改場推出桑椹全果應用加工升級技術，加工的桑椹果乾果粉營養更加分，果渣機能性成分高，加工應用花青素比果汁多十倍，未來可朝烘焙、休閒食品發展。

苗栗農改場表示，桑椹產期短且難保存，採收後多做成果醬、果汁或果醋，發展利用有限，透過加工將桑椹製作如葡萄乾的果乾、研製桑椹果粉，改變型態應用；果乾可作為糕餅或料理餡料，果粉可加入麵團，成為餐點或加工品的製作原料，使用方便且用途廣泛。

苗栗場表示，加工後的產品，不僅保有桑椹富含的酚類化合物及白藜蘆醇等機能性成分，桑椹果乾的白藜蘆醇含量也比鮮果高2.5倍。而桑椹榨汁後的果渣總花青素為鮮果的2.7倍，高出果汁10倍，加工應用行情看好。

苗栗場說，桑椹被譽為「21世紀最佳保健水果」，富含維生素、礦物質及纖維等營養成分，機能性成分如花青素、類黃酮及白藜蘆醇等酚類化合物，具有抗氧化及多種機能保健功效。由於桑椹植株生育強健，生產過程完全不需施用農藥，更增加其健康水果的優勢。但桑椹每年四月盛產，採收時間僅1個月，鮮果產期太短，不易保存；經由乾燥及粉碎等初級加工技術，將桑椹轉化為果乾及果粉加工素材，建立標準化及優化加工製程，可解決鮮果不易保存的問題，也可讓加工素材的應用更廣泛。

苗栗場表示，鮮果或冷凍果糖漬後加工處理，可縮短乾燥加工所需時間，果乾糖酸比及風味更有明顯提升，且果乾水活性低於0.6，微生物不易滋生，密封常溫儲藏即可，並富含1.60mg/g花青素，也含有2.97 μg/g白藜蘆醇抗氧化物質。果粉可採用原味果乾或榨汁後果渣副產物原料，果粉仍保存大量花青素，具有粒徑小、不易結塊及耐保存優點，可為食品天然紅色素。

農改場 農委會

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