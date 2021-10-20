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台灣芭蕾舞團扎根培育藝術人才 為旅外舞者鋪返家之路

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供
台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供

台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》，並舉辦戶外親子芭蕾體驗，透過平易近人的方式，讓小朋友與民眾認識芭蕾這項藝術。台灣芭蕾舞團藝術總監莊媛婷表示，舞團已計畫南遷，以支付全薪的職業舞團為目標，除了讓台灣芭蕾藝術人才能夠落地生根，讓更多台灣舞者有更多被看見的機會，也為旅外舞者創造返家之路。

莊媛婷表示，看見台灣的舞蹈系學生及國外回來的舞者苦無發展環境，因此2017年成立「台灣芭蕾舞團」，希望透過表演經驗的累積，讓台灣的民眾更認識芭蕾舞，在自己的土地上，與台灣民眾共同享受表演藝術的迷人之處。舞團創團至今，積極前往台灣各個角落推廣芭蕾藝術，舞者們克服各種不同場地的限制，所預備的演出節目則穿插舞者日常培訓、芭蕾發展歷史等內容。

莊媛婷說，對舞者而言，舞團下鄉巡演必須面對無法預知的舞台與地板狀態的挑戰，考驗舞者的技巧與臨場反應，忍著舞鞋裡破皮傷口和瘀青變形的指甲帶來的職業傷害，為的就是能與台灣人一起分享跳舞的喜悅及芭蕾舞的美。藝術是不分階級且沒有距離感的，人人都能欣賞藝術之美，人人都能舞動自己的肢體。

台灣芭蕾舞團積極到台灣各個角落推廣芭蕾，三年來多次南下高雄演出，有幾位舞者們都是高雄人，難得回到家鄉演出。莊媛婷回想2019在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場演出「蕭泰然D調小提琴協奏曲」，三場免費推廣演出吸引超過6千名觀眾，除了歸屬感外還有滿滿的感動。

台灣芭蕾舞團每年都推出全新創作演出，邀請國內外編舞者、舞者交流演出，並到偏鄉校園巡演，希望在高雄創作出更多與土地相連結的舞蹈作品，

台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供
台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供
台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供
台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供
台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供
台灣芭蕾舞團10月在衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》。圖／台灣芭蕾舞團提供

舞團 衛武營 台灣人

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