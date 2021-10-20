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糖尿病友半數上網尋求「鍵盤醫師」 正確資訊管道難尋

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
糖尿病衛教學會一項調查發現，逾半數糖友習慣上網尋求「鍵盤醫師」。圖／糖尿病衛教學會提供
糖尿病衛教學會一項調查發現，逾半數糖友習慣上網尋求「鍵盤醫師」。圖／糖尿病衛教學會提供

糖尿病已成為國人常見的慢性病之一，病患已超過220萬人，每年新發生個案達16萬，且有年輕化的趨勢。然而，確診糖尿病長期控糖很重要，但糖尿病衛教學會一項調查發現，逾半數糖友習慣上網尋求「鍵盤醫師」。

糖友自確診以來經常感到困擾與不便，糖尿病衛教學會針對百位糖友最新調查指出，約有95%糖友希望能有方便、正確且即時的管道，獲得糖尿病相關資訊，細究原因發現，由於看診時間有限，諸多疑問難以一一獲得解答。

除了醫療團隊提供的資訊外，有54%民眾是透過網路了解資訊，另也有54%的糖友，是從親友口中蒐集糖尿病相關資訊。

糖尿病衛教學會指出，搜尋相關資料的過程中，超過一半的糖友反應，找不到具有可信度的衛教資訊來源，就算順利找到資訊，也有50%的人認為，那些資料不適用於自身狀況，確診不滿一年的糖友則反映，衛教資訊複雜、不易閱讀。

糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖尿病是一場長期抗戰，這群新確診的糖友，更需要在一開始就打好疾病衛教基礎，以幫助疾病獲得最好的控制，顯見目前的糖尿病疾病衛教管道及資訊仍有很大的精進空間。

王治元指出，觀察許多糖友因為不敢在診間當面發問，又不知道從何搜尋糖尿病資訊，甚至受錯誤資訊誘導而影響治療成效；另一方面，當真的碰到用藥、飲食等問題時，卻又苦於沒有專業對象及時解惑。

調查還發現，有52.5%的糖友曾有自行停藥或調藥經驗，其中更有高達69.5%有擔心吃太多藥會傷腎的迷思。

馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科醫師李淳權說，糖尿病治療藥物隨著醫藥技術的進步更具安全性與方便性，除了一天一顆為治療趨勢，現階段已有不易造成低血糖與腎臟負擔的降血糖藥物。

為解決糖友資訊不滿足的困擾，糖尿病衛教學會最新推出，「糖尿病智慧好幫手」Line聊天機器人，隨時取得正確疾病資訊，呼籲糖友建立用藥安全觀念，制定治療目標並規律回診用藥，並落實血糖監測與做好併發症風險評估。

LINE聊天機器人服務集結，醫師、個管師、營養師等糖尿病照護專業團隊，彙整糖友常見的糖尿病共病、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康及常見迷思等各種問題彙整成千筆資料的大題庫，糖友可以就自身疑問在「糖尿病智慧好幫手」發問並獲得即時回覆，不用再循求「鍵盤醫師」。

王治元指出，糖尿病智慧好幫手的操作模式相當便捷，國人普遍熟悉通訊軟體LINE的使用方式，也不用另外下載其他應用程式，即使是高齡糖友也能簡單上手。除了聊天機器人的即時問答功能外，也整合學會與國健署等具有公信力的衛教資源並加以明確分類，民眾可以於選單區點選閱讀，同時也會透過定期推播，幫助糖友與照護者了解正確糖尿病資訊。

糖尿病衛教學會最新推出，「糖尿病智慧好幫手」Line聊天機器人，替糖友及時解惑。圖／糖尿病衛教學會提供
糖尿病衛教學會最新推出，「糖尿病智慧好幫手」Line聊天機器人，替糖友及時解惑。圖／糖尿病衛教學會提供

糖尿病 醫師

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