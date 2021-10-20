老農常亂丟垃圾遭連罰6次 議員：沒警告就連罰太嚴苛了

各公所與環保局為防民眾亂倒垃圾常以路口監視器拍攝抓到違法案件，甚至公佈影像以杜絕民眾亂倒垃圾，彰化縣田中鎮一名老農連續接到6張亂丟垃圾罰單，共要繳7200元罰款，老農向縣議員鄭俊雄陳情，鄭俊雄說，環保局不應在老農完全不知情下就連續開出6張罰單，似乎執法過當；環保局說，廢清法採一行為一罰，環保局也希望民眾能配合勿觸法。

鄭俊雄表示，維護環境整潔是民眾應具有的責任，但總有清潔車無法進入的地點，或庄頭老人家聽到垃圾車卻追趕不及會錯過垃圾車，這位老農是因要務農提早將垃圾放置平常的堆置點，老農說，因住家附近有一處地點平常清潔隊都會固定來收垃圾，所以長期都把垃圾丟那裡，沒想到最近收到環保局從8月20日到28日共6張違反廢清法亂倒垃圾的罰單，讓老農叫苦連天。

鄭俊雄說，老農雖便宜行事不應該，但在完全不知情狀況下被監視錄影器拍到亂丟垃圾，還連開六張罰單，且該處也未設警示告示牌，環保局「不教而殺之」，於情於理説不過去，實可先開罰一次，並勸導，若再犯才連續罰。

彰化縣保局廢棄物管理科長陳金蘭則表示，由於田中鎮當地居民常反映田中鎮同安路380巷常有民眾亂丟垃圾，成為髒亂點，要求環保局應查緝開罰，環保局才在該處設監視錄影器搜證亂丟垃圾者開罰，該處從8月4日至28日已開出13張罰單。

陳金蘭說，老先生分別在20、21、23、24、27、28日被拍到亂丟垃圾，依違反廢棄物清理法裁處，由於廢清法是屬行為罰，亂丟垃圾第一次觸法罰1200，第二次再犯罰2400，依次最高可罰到6000元，但環保局也有裁量老先生在不知情下就觸法數次，並未依最高罰則處罰，但依法仍需每次罰1200元。

由於不少民眾持僥倖心態亂丟垃圾，環保署今年也補助彰化縣環保局新設9支移動式監視錄影器在各鄉鎮、河床地等易被棄置垃圾髒亂點搜證開罰，今年已開出罰單有二、三百件。

陳金蘭說，民眾若無法等垃圾車，可以到清潔隊設置的定點收運點，或直接拿到清潔隊收運，千萬勿亂丟廢棄物以免受罰。