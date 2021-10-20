三總「四癌篩檢周」開跑 乳癌新增患者過半能早期發現

「四癌篩檢開跑！」三總內湖院區今宣布，將展開為期一周的四癌篩檢並於社區巡迴。三總血液腫瘤科主任戴明燊表示，疫情爆發之前，院內每個月至少會有一次，開著巡迴車到社區推廣四癌篩檢，疫情後幾乎沒辦法在社區推廣，擔心疫情期間，癌症伸出魔爪，趁近期疫情趨緩，啟動為期一周的四癌篩檢活動，盼能及早找出早期癌症患者，及早治療。

三總醫院院長王智弘與藝人徐乃麟今齊聲喊出「1020三總癌篩日，健康輸不起，要愛不要癌，四癌篩檢陪您WIN！」口號，宣布為期一周的活動正式開跑。

戴明燊表示，四癌篩檢包含乳癌、子宮頸癌、口腔癌與大腸癌，這四種癌症早期發現都有高達90％以上的治癒率，特別是乳癌，若能在第0期或是第1期就發現，治癒率可以達到97％到98％之間。他表示，很多年輕女性會認為癌症與她無關，但癌症年輕化已成為趨勢，家族中有任何親人罹患乳癌，就得密切注意乳房是否有硬塊或變形凹陷等異常。

國健署積極推動四癌篩檢，戴明燊表示，以乳癌為例，每年新確診個案為1.5萬人，其中有50％屬於第0期到第1期乳癌，過去幾乎很難察覺第0到1期，約3分之1屬於第2期到第3期，顯示政府積極推動四癌篩檢，扮演極重要的角色。

戴明燊表示，大腸癌的篩檢也很簡單，透過糞便確認糞便潛血，大多可以確認是否有罹癌的風險；近年吃檳榔的人數驟降，但仍有抽菸、喝酒的民眾，口腔癌早期發現治癒率也非常高，子宮頸癌亦是。四癌篩檢並不會花太久的時間，只需要幾分鐘就能完成，後續則是等待檢驗報告即可。