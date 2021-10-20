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NSO演出北國幻夢 重現柴可夫斯基回憶

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
NSO 為北國幻夢演出進行彩排。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
NSO 為北國幻夢演出進行彩排。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

NSO國家交響樂團將於10月22日的北國幻夢音樂會重現柴可夫斯基的北國印象，其中演出的第一號交響曲中，將以微弱、細小的弦樂開場，再用壯闊、優雅的音樂帶領觀眾一覽柴可夫斯基描繪的俄羅斯雪國風景與鄉間景致，最後以波瀾壯闊的演奏將曲子劃下句點。

柴可夫斯基第一號交響樂曲用音符雕塑了作曲家對北國家鄉俄羅斯的記憶，結合俄羅斯風味的弦律與德奧音樂特有的親切和聲，成為了柴可夫斯基對家鄉最熱情真摯的描繪，也是柴可夫斯基最喜愛的作品之一，更奠定了觀眾對其甜美旋律、民謠使用、鄉間風景描繪、優雅舞蹈，與習慣以煙花般壯闊收場的概念，將聽眾帶入其心目中的家鄉。

指揮吳曜宇指出，柴可夫斯基第一號交響曲以細弱、極小聲的弦樂開場，其中許多段落中可以聽到俄羅斯獨有、彷彿喝了伏特加那樣熱血激昂的風格，結尾部份則奠定了「柴可夫斯基式」的結尾，用絢爛如煙火般的音樂結束曲子，其中運用了舞曲與民謠的部分，在創作時代下更是相當新穎的做法。

NSO的同場音樂會也將為觀眾帶來葛利格鋼琴協奏曲，以及「一分鐘交響樂作曲計畫」新銳作曲家鄭雅慈作品「墜落之時」的世界首演。本次擔任鋼琴演奏的鋼琴家盧易之說，葛利格鋼琴協奏曲使用了挪威傳統管樂器的音律排列，全曲也充滿著北國氛圍。NSO藝術總監準・馬寇爾則表示，一分鐘計畫希望透過一分鐘的簡短交響樂創作，挖掘有潛力的作曲人才。【更多精采內容，詳見

俄羅斯 交響曲 音樂會

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