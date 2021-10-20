影／搶救4歲眼癌童靈魂之窗 高醫聯手美日專家協助

去年一名雙眼罹患視網膜母細胞瘤的3歲范姓男童，經高醫協助下赴日本治療，引起社會關注。最近又有一名4歲多張小弟也罹患同樣的疾病，右眼已摘除，僅存的左眼癌細胞也已擴散至前房，高醫為此再度尋求美、日頂尖小兒眼癌專家協助，一起拯救張小弟的靈魂之窗。

張小弟的處境可說是罹患眼癌的范姓男童翻版，這次他的病情更複雜，鑑此，高醫小兒科醫師廖優美花了一個多月時間透過電郵聯繫美日眼癌權威，為張小弟尋求最好的治療方式，經評估，更決定陪張小弟赴美就醫，讓他保住僅存的左眼。

張爸爸說，兒子剛出生時雙眼正常，約7個月大發現他看人似乎很吃力，眼睛也瞇瞇的，找小兒科醫師，但醫師初判無礙，不過剛滿1歲時發高燒，證實是眼睛罹患母細胞瘤，於是從1歲多治療到4歲多，其中高醫廖優美醫師發現他兒子眼睛的母細胞療是特別嚴重，已於今年8月摘除右眼，目前剩左眼，也不樂觀。

廖優美醫師說，張小弟在嬰幼兒時期就發現雙側視網膜母細胞瘤，之前都治他的右眼，過去3年來在北部醫院接受無數次的靜脈化療以及玻璃體化療，但今年8月仍是摘除右眼，今年初起，雙眼腫瘤又跑到水晶體前房去，僅存的左眼則用眼動脈化療控制，現在北部醫院含高醫總共為他做了6次，初步已獲控制。

為進一步搶救張小弟，廖優美寫信給治療過范姓幼童的日本鈴木醫師，但鈴木醫師評估，日本只有輕量型「小線源」放療，張小弟需要的是穿透力更佳的重量型「小線源」放療，建議到美國接受治療。廖優美再透過曾在美國費城威爾斯眼科醫院（wills eye hospital）進修的高醫眼科醫師賴昱宏推薦，與世界眼癌第一把交椅卡羅爾．希爾茲醫師(Dr. Carol Shields)取得聯繫，但考慮台灣未曾有眼癌兒童赴美治療、家長外語能力困難及醫療費用龐大等因素，預定11月初會陪張小弟前往費城威爾斯眼科醫院門診。

張小弟出身彰化的低收入家庭，是家中唯一的孩子，父親是國術館的推拿師，媽媽是家庭主婦， 父母倆為了替兒子治病，耗盡所有家當，還一度搬到北部醫院旁租房子。

高醫院長鍾飲文說，張姓男童罹患罕見的視網膜母細胞瘤，台灣每年約僅10個病例，醫材付之闕如，巧婦難為無米之炊，去年高醫因成功協助范姓男童赴日就醫，這次決定再協助助張童遠赴美國就醫，希望能為眼癌兒童搶救光明。