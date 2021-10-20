投票就抽Apple Watch i 郵箱影音票選活動開跑
為鼓勵民眾體驗 i 郵箱全年無休且無接觸取寄郵件的便利性，中華郵政公司於110年9月17日至11月7日分兩階段舉辦「郵寄沒有距離 i 郵箱超便利」影音投稿競賽與票選抽獎活動，第二階段的票選活動正式開跑囉，只要上活動網站登錄EZpost會員帳號，投下您的一票，每日最多三票，就有機會抽中Apple Watch及EZPoint 70點，1點等同1元，可享 i 郵箱免費寄件1次體驗等獎項，投票次數越多，中獎機會越大。
影音投稿競賽選擇時下流行YouTube Shorts等網路短片拍攝方式，創作以 i 郵箱多元便捷服務為主題的60至90秒影音作品為主，主辦單位表示，透過影音活動的方式，讓民眾實際體驗使用i郵箱為生活帶來的改變，是這次活動最大的宗旨，不少民眾在影音作品裡都特別提到，i郵箱的使用快速又便利，鼓勵大家多多使用。第一階段的投稿已截止，共有76部作品參與。
第二階段票選已開放投票，即日起至11月7日，民眾可每日進入活動網站，登錄EZPost會員帳號及個人資料後，參加票選活動，每帳號每日最多3票，同一日不可重複投給同件作品，簡單三步驟，就有機會拿到Apple Watch。
i 郵箱結合手機通訊科技及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全，中華郵政公司已於全國布建達2,400座，據點遍及各地郵局、學校、社區及捷運站等處，是防疫期間民眾取寄郵件最佳選擇。
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