農委會建APP養蚊子 立委批標案浪費

政府灑千萬元建置的APP，卻少人使用，被批「養蚊子」！立法委員邱臣遠20日召開記者會表示，農委會從2016年至今花了2千3百30萬元建置APP，15個APP中有3個APP使用率沒有破千。邱臣遠認為管理機制和評選廠商鬆散，「農委會放任蚊子APP蠶食鯨吞人民的納稅錢！」

開發金額超過4倍

根據農委會提供的資料顯示，目前仍在運營中的APP還有15個，總計開發金額為2千6百43萬7000元。整體來說，農委會APP數量雖較審計部報告中所列數少，但農委會花費還是超出當時審計部所列的開發金額5百14萬1000元，超過4倍。但APP每年維運金額累計至今粗估達到1千6百19萬4000元，總共花費就高達4千2百63萬1000元。

3年使用慘未破千

邱臣遠委員指出，農委會15個APP中，使用情形差距大，累計下載次數前三名分別為「田邊好幫手」4萬3千次（2012年至今）、「農作物天然災害即時回報」2萬6千19次（2017年至今），以及「農務e把抓」1萬9千876次（2015年至今）。

最慘的是，後三名3年下來居然沒破千，分別是「農業病蟲害智能管理決策系統暨植物病蟲害情蒐APP」744次（iOS+Android，2020年至今）、「禽流感現地調查」934次（2019年至今）以及「豬場e把抓」923次（2018年至今）。邱臣遠委員認為，APP下載使用次數偏低、使用者評等不佳，花了這麼多的公帑，卻是這樣的結果，APP實際達成多少效益令人質疑。

績效差持續得標

邱臣遠委員指出，根據行政院「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，各機關發展行動化服務應建立績效管理機制，應定期檢討服務成效，農委會APP實質效益這麼差，但相關得標廠商，卻仍可持續取得農委會的標案，而且比例都高達得標總金額的9成或將近6成。

邱臣遠指出，農委會不但放任無用的APP繼續存在，還編列運算維運這些APP文字蚊子館。更奇怪的是，不去與廠商討論使用率差的原因，卻還讓得標廠商繼續得標，他指出：「為什麼績效那麼差卻還能持續得標？農委會內部的標案評選機制需不需要檢討？」

邱臣遠委員強調，針對APP的管理，農委會應儘速建立績效管理機制並辦理定期檢討，未來在開發前也應精準評估使用者需求及可能下載數，甚至應該有使用者行為分析，讓APP可以持續優化，不要「為了數位化而數位化」，浪費的都是民脂民膏。

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