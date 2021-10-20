COVID-19 疫苗國際接種證明有3種 南投合約院所僅2家

基於民眾出國有出國需求，不少人疑問如何取得COVID-19 疫苗國際接種證明，南投衛生局長陳南松表示，縣內旅遊醫學合約醫院計有衛福部南投醫院及埔里基督教醫院等兩家，民眾可依需求前往申請俗稱黃卡的疫苗接種紀錄卡外，另可由衛福部合約的32家醫院開立的英文版診斷證明書及國際預防接種證明書，做為出國的證明文件。

南投衛生局指出，因應全球COVID-19疫情，衍生民眾申請新冠肺炎疫苗接種證明文件的需求，最常見的是由接種單位開立的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（俗稱黃卡），填列完整西元年、護照號碼及同護照的英文姓名，但大多是做為國內接種紀錄之用，此外，由接種醫院所開立的英文版診斷證明書，也足以證明個人接種紀錄，但要特別註記疫苗接種紀錄。

衛生局建議民眾出國最好攜帶「國際預防接種證明書」，強調這分國際接種證明，是參照世界衛生組織（WHO）規定及證明書格式制定，衛福部疾管署已委託國內32家旅遊醫學合約醫院，受理民眾申請開立該證明書，且需加蓋授權戳章始為有效文件，南投縣合約院所有南投醫院及埔里基督教醫院等兩家。