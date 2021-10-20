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獵戶座流星雨明晚最壯觀 北市：預估每小時約20顆

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
獵戶座流星雨。圖／北市天文館
獵戶座流星雨。圖／北市天文館

秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在10月21日晚間達到極大，北市天文館表示，預估每小時流星數約20顆，雖然在月光影響下流星數量會比預期少，但由於獵戶座流星雨以明亮爆裂的火流星以及流星速度極快著稱，而且幾乎有一半的流星會在夜空中留下尾痕。民眾只要透過「台北天文館」YouTube頻道，不用早起、遠行也可欣賞到這場秋季的星空煙火秀

天文館表示，獵戶座流星雨的流星體來自著名的哈雷彗星，流星速度極快，可以達到每秒66公里，在流星雨中名列前茅。獵戶座流星雨的持續期很長，儘管21日極大期當天逢「望」，但前後幾天只要避開月光，例如18、19日的凌晨三點之後到曙光前這段時間，仍有機會捕捉到精彩的流星。

天文館表示，在20世纪初發現有12年周期的數量變化，如2008至2010年期間獵戶座流星雨ZHR曾達40至70。2020到2022年預期也是可能比較活躍的年份。今年極大期接近滿月，受光害影響條件較差，數量會大幅減少。輻射點約22時30分升起，在此之後數小時觀測條件較佳。

天文館表示，觀賞流星雨不需要使用望遠鏡，但應選擇光害少、視野遼闊的地點。台北天文館於陽明山、梨山、馬祖、澎湖等觀星勝地架設了星空攝影機，民眾只要透過「台北天文館」YouTube頻道，不用早起、遠行也可欣賞到這場秋季的星空煙火秀。

天文館 流星雨 煙火秀

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