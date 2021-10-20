保護國內產業 農委會擬調高大蒜、紅豆進口配額外關稅

為了保護國內產業，農委會主委陳吉仲今天宣布，提高進口大蒜、紅豆的配額外關稅，由每公斤27元，提高三分之一為36元，農委會已經提到財政部關稅稅率委員會，待核准後實施，希望今年底兩案都能通過。

立法院經濟委員會邀請農委會就「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告並備質。

某加工業者表示，不論進口配額外關稅漲成多少，成本最後也是轉嫁給消費者，畢竟生意人不做賠本生意；另有加工業者說，紅豆也是因為關稅配額問題進口少，後來烘焙業者、加工業者就直接進口紅豆泥使用就好了，有各種方式可以因應。

台灣在2002年加入世界貿易組織(WTO)大蒜、花生、紅豆等23項重要農產品由限制進口或管制進口改採「關稅配額」開放進口，其中，紅豆每年配額量2500公噸，進口期間4月1日至12月1日，配額外關稅每公斤22元，希望機動提高為29元；蒜頭每年配額量3500公噸，進口期間10月1日至12月31日，配額外關稅每公斤27元，希望機動提高為36元。原則上提高的品項，是配額外關稅再加碼三分之一；主要在抑制產品進口的意願，穩定國內農產品價格。

2020年因為進口大蒜進不來，國內大蒜價格飆漲，台北農產批發市場109年9月9日蒜瓣批發價為每公斤380元，相較於年初每公斤批發價170元，漲幅為近20年來之最，消費者抱怨連連，農委會未積極調節供需，影響消費者權益，監察院因此糾正農委會。

進口的關稅外配額調高，消費者買國內大蒜，是否會價格高漲？農委會主委陳吉仲說，不會，大蒜進口價格是波動的，我國進口的大蒜，從西班牙、印度都有進口，要看產地的價格狀況。

農委會國際處長林家榮表示，紅豆的配額外關稅調高，正提到關稅審議小組，下一次議程財政部會納入，希望兩案年底前都會通過。

根據農委會的統計，2020年國內紅豆產量為1萬2784公噸，進口1006公噸；另外大蒜產量4萬4947公噸，進口1萬9305公噸。

而花生配額是5235公噸，配額內的關稅為25％，另外再加上進口權利金，配額外關稅是帶殼花生每公斤42元、去殼花生64元、花生油338%，目前並沒有有提高關稅的規畫。