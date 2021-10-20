稱疫情嚴重不供毛巾卻不讓請假 WG健身房遭上百人投訴

疫情趨緩，防疫措施逐一開放，健身房會員回流。不過有民眾投訴，WorldGym健身房以疫情嚴重為由不提供毛巾，卻同時以疫情趨緩不願讓會員請防疫假。根據北市法務局統計，WorldGym健身房從9月至10月中旬的申訴案就高達135件，與毛巾有關的就占36件；體育局表示，以要求業者15日內說明。

王先生受訪時表示，業者聲稱因防疫規定鬆綁無法再請防疫假，卻又打著防疫大旗不提供毛巾，同時配合中央規定開放無罩SPA池，又稱CDC說不能提供毛巾，刻意扭曲防疫規定。

蔡先生也抱怨，會辦WorldGym會員，最主要是有提供毛巾，否則時常在各地跑的人，「臨時去哪生毛巾？」，WorldGym契約問題也一堆，之前續約還被要求多繳押金，收費還遠高於其他健身房，服務卻不比其他家好。

不願具名的民眾說，因為疫情趨緩WorldGym可以使用瑜珈墊，又說疫情緊張不能提供毛巾，過去開放請防疫假，但只有8月之前才能線上申請，之後防疫假都只能現場繳交請假單或是郵寄書面資料，相當不合理，尤其碰上拿疫情做為藉口損害會員權益，卻又不給請防疫假，痛批WorldGym「吃人夠夠」。

北市消保官楊麗萍回應，統計9月到10月中旬，北市受理世界健身申訴案件共135件，其中申訴業者未依約免費提供毛巾、浴巾達36件。

楊麗萍指出，申訴事由多為WorldGym以防疫衛生為由不再提供毛巾，會員想請假又以「防疫措施鬆綁不再提供防疫假」為由，須收取請假手續費並仍先扣繳月費。

楊麗萍表示，申訴案已依辦理流程移請主管機關體育局處理，並已函請體育局查察業者有無違反消費者保護法及健身中心定型化契約應記載及不得記載事項規定。

體育局則說，已經要求業者在15天之內回覆，說明與消費者處理的狀況，若沒有和消費者達成和解或有共識，體育局會進一步調查，瞭解是否有無違約或會員權益受損等情事。

對此，WorldGym健身房表示，依循體育署公告之防疫管理指引，因會員已能無礙使用健身房器材、選擇課程，僅有極少部分附屬設施不允許開放，已不符法定請假事由，因此不提供防疫假；若會員仍有請假需求，可依一般合約請假程序辦理。而毛巾服務，乃配合中央防疫政策並考量個人衛生安全，暫不提供，此期間請會員自備。