浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎50萬獎金得主從缺

總獎金高達120萬元的第十八屆浯島文學獎得主今天揭曉，長篇小說組首獎從缺，優等獎有李福井「唐‧詰訶德東遊記」及陳嘉甄「粿葉村」 各得獎金20萬元。散文創作組首獎由許麗芬「情牽蘇臘巴亞」獲得獎金10萬元，優等獎由郭惠珍「童養媳」、徐麗娟「關於飛翔的想像」、陳素華「過客」、陳麗文「風雞」等4人，各得獎金5萬元。文化局將擇期公開頒獎表揚。

金門縣文化局表示，浯島文學獎從8月1日起開始收件，到期限截止，總計收到稿件92件，經初審資格審查，有9件因逾期、6件因不符資格被取消。計有長篇小說作品6件、散文組71件通過初審，於9月24日下午舉行複審會議，長篇小說組聘請縣籍作家陳慶瀚及知名作家何致和、黃暐婷擔任評審，從6件作品篩選4件進入決審。散文創作組則聘請縣籍作家牧羊女、王盛弘、林佳樺擔任評審，從71件作品中篩選出16件進入決審。

因疫情關係在10月15日下午進行線上決審會議，長篇小說組評審由縣籍資深作家林媽肴、台灣文學金典獎得主林俊頴、甘耀明負責；散文創作組則由縣籍的澎湖縣文化局副局長洪進業、文訊雜誌社社長封德屏、元智大學中國語文學系系主任鍾怡雯等三人負責，經過一番熱烈評審討論才作出決議。

小說組首獎方面，因參賽作品若未達評審委員評審標準，經決議，獎項名次得從缺，今年的得獎作品如下：

(一)長篇小說組得獎者及作品：

1.首獎1名：從缺。

2.優等獎2名：李福井「唐‧詰訶德東遊記」、陳嘉甄「粿葉村」各得獎金20萬元。

(二)散文創作組得獎及作品：

1.首獎1名：許麗芬「情牽蘇臘巴亞」獲得獎金新台幣10萬元。

2.優等獎4名：郭惠珍「童養媳」、徐麗娟「關於飛翔的想像」、陳素華「過客」、陳麗文「風雞」各獲獎金新台幣5萬元。

文化局長許正芳表示，「浯島文學獎」今年已邁入第十八屆了，當初會提高奬金向全球會寫中文的作家徵稿，並且不限國籍，就是要突破海島地域設限，向華人文學獎邁進，今年有來自香港、美國的作者寄件投稿；今年投稿作品有很多相當精采的作品，說明文學獎經過不斷的粹鍊，已積累出金門文化特色及文學的厚度，一篇又一篇精采的作品，描繪出這個時代的記憶，讓更多人認識金門。