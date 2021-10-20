快訊

虎豹潭救溺超過90小時…上午尋獲陳姓少女 劉姓女童仍失蹤

MLB／紅襪押先發救援失敗 太空人單局7分扳平系列賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎50萬獎金得主從缺

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
總獎金高達120萬元的第十八屆浯島文學獎得主今天揭曉，長篇小說組首獎從缺，其餘獎項文化局將擇期公開頒獎表揚。記者蔡家蓁／翻攝
總獎金高達120萬元的第十八屆浯島文學獎得主今天揭曉，長篇小說組首獎從缺，其餘獎項文化局將擇期公開頒獎表揚。記者蔡家蓁／翻攝

總獎金高達120萬元的第十八屆浯島文學獎得主今天揭曉，長篇小說組首獎從缺，優等獎有李福井「唐‧詰訶德東遊記」及陳嘉甄「粿葉村」 各得獎金20萬元。散文創作組首獎由許麗芬「情牽蘇臘巴亞」獲得獎金10萬元，優等獎由郭惠珍「童養媳」、徐麗娟「關於飛翔的想像」、陳素華「過客」、陳麗文「風雞」等4人，各得獎金5萬元。文化局將擇期公開頒獎表揚。

金門縣文化局表示，浯島文學獎從8月1日起開始收件，到期限截止，總計收到稿件92件，經初審資格審查，有9件因逾期、6件因不符資格被取消。計有長篇小說作品6件、散文組71件通過初審，於9月24日下午舉行複審會議，長篇小說組聘請縣籍作家陳慶瀚及知名作家何致和、黃暐婷擔任評審，從6件作品篩選4件進入決審。散文創作組則聘請縣籍作家牧羊女、王盛弘、林佳樺擔任評審，從71件作品中篩選出16件進入決審。

　因疫情關係在10月15日下午進行線上決審會議，長篇小說組評審由縣籍資深作家林媽肴、台灣文學金典獎得主林俊頴、甘耀明負責；散文創作組則由縣籍的澎湖縣文化局副局長洪進業、文訊雜誌社社長封德屏、元智大學中國語文學系系主任鍾怡雯等三人負責，經過一番熱烈評審討論才作出決議。

小說組首獎方面，因參賽作品若未達評審委員評審標準，經決議，獎項名次得從缺，今年的得獎作品如下：

(一)長篇小說組得獎者及作品：

　1.首獎1名：從缺。

　2.優等獎2名：李福井「唐‧詰訶德東遊記」、陳嘉甄「粿葉村」各得獎金20萬元。

(二)散文創作組得獎及作品：

　1.首獎1名：許麗芬「情牽蘇臘巴亞」獲得獎金新台幣10萬元。

　2.優等獎4名：郭惠珍「童養媳」、徐麗娟「關於飛翔的想像」、陳素華「過客」、陳麗文「風雞」各獲獎金新台幣5萬元。

文化局長許正芳表示，「浯島文學獎」今年已邁入第十八屆了，當初會提高奬金向全球會寫中文的作家徵稿，並且不限國籍，就是要突破海島地域設限，向華人文學獎邁進，今年有來自香港、美國的作者寄件投稿；今年投稿作品有很多相當精采的作品，說明文學獎經過不斷的粹鍊，已積累出金門文化特色及文學的厚度，一篇又一篇精采的作品，描繪出這個時代的記憶，讓更多人認識金門。

文化局 文創 金門

延伸閱讀

熊好券有望下周撥款 議員批熊好藝文券申請店家少

姚阿幸小提琴大賽首獎出爐

彰化藝術盛宴今登場 八旬馴牛師疼愛7歲黃牛畫面感人　

樹德半山夢工廠、阿凡達生命樹 獲美國MUSE設計首獎

相關新聞

入秋首波東北季風明報到 北部東北部周末溼涼低溫19度

今天台灣附近雲量較少，各地天氣相對穩定，北部高溫27度至29度，中南部天氣較為暖熱，白天高溫來到31度；不過明天開始，隨...

稱疫情嚴重不供毛巾卻不讓請假 WG健身房遭上百人投訴

疫情趨緩，防疫措施逐一開放，健身房會員回流。不過有民眾投訴，WorldGym健身房以疫情嚴重為由不提供毛巾，卻同時以疫情...

明天鋒面逐漸逼近！吳德榮：北部東部先變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海...

台彩推兩款新刮刮樂 總獎金逾8億元

台灣彩券公司推出全新倍數主題刮刮樂「獎金倍倍樂」，為了增加刮獎過程中的趣味與刺激感，特別設計四個獎金倍數區，消費者可選擇...

別小看「醜蔬果」！灃食講座：營養不減、口感更香甜

疫情當下，如何從日常食物攝取關鍵營養備顯重要，日常被忽略的「格外品」(醜蔬果)其實也有大營養。灃食教育基金會因應疫情，今...

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎50萬獎金得主從缺

總獎金高達120萬元的第十八屆浯島文學獎得主今天揭曉，長篇小說組首獎從缺，優等獎有李福井「唐‧詰訶德東遊記」及陳嘉甄「粿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。