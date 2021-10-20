入秋首波東北季風明報到 北部東北部周末溼涼低溫19度

今天台灣附近雲量較少，各地天氣相對穩定，北部高溫27度至29度，中南部天氣較為暖熱，白天高溫來到31度；不過明天開始，隨著東北季風增強，北部、東北部會開始轉雨、轉涼，周五至周日，除了東北季風外，還有華南雲雨區通過台灣上空，北部、東半部會持續濕涼天氣，低溫下探19度，中南部有局部短暫陣雨出現，低溫約22至23度。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天大致各地都是多雲到晴為主的天氣，只有迎風面，也就是北部、東半部有零星降雨，另外，中南部地區中午過後時段，山區可能出現午後雷陣雨。但大致來講，今天各地天氣穩定，中南部可見到陽光。

謝佩芸表示，明天隨著東北季風增強，迎風面的北台灣、北海岸會有局部較大雨勢出現；至於中南部的天氣影響程度不大，大致還是維持多雲到晴為主的天氣型態，只有北部、東半部降雨機率逐漸提高。

不過她也提醒，中南部地區雖然還沒有受到雨的影響，不過隨著東北季風增強，台灣沿海風力逐漸增強，台南已北、東半部、恆春半島等地，明天可能會出現8至9級強陣風；周五之後，風還會更強，可能會出現8至10級強陣風。

謝佩芸說，周五至周日，除了東北季風影響外，再加上華南雲雨區通過台灣上空，降雨機率比起明天又會再增多，北部一整天都會持續降雨，其中宜蘭、北海岸、大台北地區等地，會有局部大雨，中南部山區也會有短暫降雨，提醒周末有安排戶外活動的朋友要注意。

至於氣溫方面，謝佩芸表示，今天溫度較溫暖，明天隨著東北季風增強，氣溫會開始下降，北台灣高低溫和今天相比，都略為下降，其中北台灣約22至24度，一整天感受較涼，且持續有降雨。周五至周日隨著東北季風增強，北部、宜蘭等都會區，最低溫僅19度，中部、花蓮地區為20至21度，南部地區22至23度，空曠沿海地區的氣溫，可能還要再降一、兩度。

對於有氣象專家預測今年冬天有反聖嬰趨勢，台灣天氣可能會比較冷。謝佩芸表示，以目前國際機構預測來看，今年冬天會有反聖嬰趨勢，台灣冬季的氣溫可能會比平常略為偏低，不過影響台灣冬季因素不只有反聖嬰，還有全球暖化、其他氣候震盪等，氣象局會根據不同因素進行綜合評估。