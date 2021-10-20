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影／髖部骨折第一年死亡率20% 醫師提醒骨鬆唱給你聽
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫表示，今天10月20日是世界骨質疏鬆日，骨質疏鬆沒有症狀，民眾往往不知情，直到不小心跌跤、骨折，才知道自己已經罹患骨質疏鬆症多時；骨折導致患者的活動量降低，隨之而來的併發症如肺炎、泌尿道感染等常常接踵而至；以髖部骨折為例，第一年的死亡率竟然高達20%，甚至一半的患者會發生失能的狀況。
嚴可倫說，門診常常有病人會問：「嚴醫師啊，我最近常常腰酸背痛，不知道是不是有骨質疏鬆症?」這是民眾很普遍的誤解，醫師們對民眾衛教時，喜歡用「沉默的殺手」來形容骨質疏鬆症，但形容是殺手，有這麼可怕嗎？
嚴可倫表示，常見的骨鬆骨折發生部位，有近端股骨(髖部)、脊椎骨(俗稱龍骨)、遠端橈骨(戴手表的位置)、以及近端肱骨(肩膀處)，部分病人可以採取保守治療，其餘多半需要接受手術，對於金錢成本(就醫、耗材、看護等等費用)、時間成本(術後需有好一段時間的靜養)、人力成本(特別是脊椎或髖部骨折，移動、如廁、上上下下都需要旁人的照顧)，都是極大的消耗。
因為骨折導致患者的活動量降低，隨之而來的併發症如肺炎、泌尿道感染等常常接踵而至；以髖部骨折為例，第一年的死亡率竟然高達20%，比某些癌症都還要高，甚至一半的患者會發生失能的狀況。
嚴可倫以輕鬆活潑的方式讓大家認識骨質疏鬆，對抗骨鬆，他用閩南語老歌改編、並拍攝短片，希望長輩們可以藉由耳熟能詳的旋律、幽默的歌詞與畫面，加深對骨質疏鬆的認識和提防，定期檢查、規則治療。
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