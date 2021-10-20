排尿困難苦不堪言 男接受攝護腺動脈栓塞術後擺脫尿管

一名65歲男性，過去10年因攝護腺肥大造成急性尿滯留，一直有排尿困難、夜間頻尿，甚至出現血尿等困擾。因為無法排尿且抗拒開刀因而放置導尿管，曾反覆插拔尿管多次，漸漸無法完全脫離尿管，嚴重影響生活品質。

長安醫院心臟血管科醫師鄭詩璁評估後，為他進行「攝護腺動脈栓塞術」手術，術後一周就完全擺脫尿管，正常解尿。

患者說，傷口只有一個針孔大，且當天就可返家休息，一周後就完全擺脫尿管、正常解尿，後續追踨症狀也大大獲得改善，解決了他的心頭大患，真的非常開心，生活「就像從地獄到天堂！」

鄭詩璁說，手術類似心導管手術，是從左手經由打針方式把細細的管子放進血管，並經過主動脈一路到達攝護腺，再進行栓塞手術；除了打針，管子通過血管時不會疼痛，並順利移除尿管，兩小時即可完成手術離開醫院。

該院的攝護腺動脈栓塞術治療攝護腺肥大引發急性尿滯留放尿管成果，還曾受邀在2021亞洲血管外科學會大會中發表。

鄭詩璁說，所謂急性尿滯留就是膀胱內脹滿了尿但突然解不出來，一般好發在男性，尤其原本就有攝護腺肥大且平常就有排尿障礙症狀者；最常見的併發症就是泌尿道感染，嚴重的話會造成腎臟感染，甚至腎臟功能受損。

他提醒，通常年紀越大，攝護腺肥大會越明顯，若出現排尿不順、尿不出來的症狀，應盡早就醫檢查。若是藥物治療效果不好或抗拒開刀，可以考慮動脈栓塞術，安全、微創、不用開刀，也適合置放尿管的病患。