高鐵App全新改版升級！新增功能一次看 更新還能抽獎

為提供旅客更貼心的服務，打造優質數位服務平台，台灣高鐵公司宣布，即日起「台灣高鐵」App全新升級改版（3.0版），新增高鐵TGo會員直接兌換「點數365」平台商品服務，並重新設計使用者介面，增加首頁自訂快捷鍵、自動帶入會員資訊等個人化功能，讓App更貼近旅客使用習慣。

同時，高鐵也說，廣受旅客喜愛的台灣高鐵車上刊物「TLife」，首度推出全新設計的網站，並可透過App連結進入，方便旅客隨時隨地利用App瀏覽TLife精采好文，一手掌握美好的高鐵旅程。

台灣高鐵App自2017年10月上線以來，累計下載量已超過110萬次，提供旅客查詢車次及優惠、車站設施及轉乘、購票及購物引導、推薦旅遊行程及飯店等即時資訊服務。

新版App則強調個人化服務，首頁不僅可自訂最常用的功能鍵，也會根據旅客所在位置，以最近的高鐵站作為起程站，顯示最近出發的班次，旅客查詢列車時刻及適用優惠更加快速。

台灣高鐵說，新版App除加強個人化功能，更針對旅遊行程規畫、查詢優惠車次等功能進行優化，旅客操作各項功能將更流暢。

台灣高鐵說，為鼓勵旅客更新下載App，旅客只要在11月30日中午12時前，更新或下載App並登入高鐵會員TGo帳戶，即可參加抽獎。獎項包括高鐵標準車廂對號座免費乘車券、TGo點數等。

此外，台灣高鐵說，陪伴無數旅客往來南北的台灣高鐵車上刊物TLife，結合數位服務的趨勢，也首度推出全新設計的網站。閱讀介面更簡潔、收藏文章更便利、分享好友更方便，網站更可提供影音短片等更完整豐富的內容。