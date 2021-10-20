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影／加工出口身價翻倍 21噸台南虱目魚裝櫃銷美國
台南虱目魚加工品外銷美國！今上午在學甲進行裝櫃，首批約21公噸12月初將運抵美東，將在當地大賣場上架銷售，價格也翻倍，也為業者拓銷外銷市場，注入一劑強心針。
上午在學甲鮮饌公司舉行裝櫃儀式，台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、學甲區長張明寶、市議員謝才旺、方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人出席裝櫃儀式。
黃偉哲說，台南虱目魚養殖面積、數量及產值都居全國之冠，全台每2尾虱目魚，就有1尾來自台南，每年9至11月為盛產期，約2成外銷，主要外銷美國及中東約達75%，今年1至9月外銷約7100公噸，出口單價每台斤36.5元。
農業局說，今年台南虱目魚養殖面積約4500公頃，較去年越少1成，目前虱目魚池價約40元上下，較去年同期約35元上漲約5元，後市看好。
鮮饌董事長吳素雯、總經理洪志民說，本次出口虱目魚貨櫃40呎，共1400箱21公噸，有別以往國際訂單多為整尾冷凍出貨（價值相對較低），是先經過加工分切處理的虱目魚肚等，品質進化為成熟虱目魚產品，可直接於美國賣場上架。
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