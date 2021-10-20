快訊

這周輪你中了嗎？農遊券再開獎 2組幸運身分證末2碼出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／加工出口身價翻倍 21噸台南虱目魚裝櫃銷美國

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南虱目魚裝櫃銷美國，今上午裝櫃身價可望翻倍。記者謝進盛／攝影
台南虱目魚裝櫃銷美國，今上午裝櫃身價可望翻倍。記者謝進盛／攝影

台南虱目魚加工品外銷美國！今上午在學甲進行裝櫃，首批約21公噸12月初將運抵美東，將在當地大賣場上架銷售，價格也翻倍，也為業者拓銷外銷市場，注入一劑強心針。

上午在學甲鮮饌公司舉行裝櫃儀式，台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、學甲區長張明寶、市議員謝才旺、方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人出席裝櫃儀式。

黃偉哲說，台南虱目魚養殖面積、數量及產值都居全國之冠，全台每2尾虱目魚，就有1尾來自台南，每年9至11月為盛產期，約2成外銷，主要外銷美國及中東約達75%，今年1至9月外銷約7100公噸，出口單價每台斤36.5元。

農業局說，今年台南虱目魚養殖面積約4500公頃，較去年越少1成，目前虱目魚池價約40元上下，較去年同期約35元上漲約5元，後市看好。

鮮饌董事長吳素雯、總經理洪志民說，本次出口虱目魚貨櫃40呎，共1400箱21公噸，有別以往國際訂單多為整尾冷凍出貨（價值相對較低），是先經過加工分切處理的虱目魚肚等，品質進化為成熟虱目魚產品，可直接於美國賣場上架。

台南市長黃偉哲出席裝櫃儀式，推薦台南虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲出席裝櫃儀式，推薦台南虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南虱目魚裝櫃銷美國，今上午裝櫃身價可望翻倍。記者謝進盛／攝影
台南虱目魚裝櫃銷美國，今上午裝櫃身價可望翻倍。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲出席裝櫃儀式，推薦台南虱目魚。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲出席裝櫃儀式，推薦台南虱目魚。記者謝進盛／攝影

台南 美國

延伸閱讀

影／台南3消防分隊消防車配置AI警示 減少肇事率

台南明年65歲以上多數都可以領2000元津貼 增加一倍

他淡出政壇專注栽種有機何首烏 全台第一通過認證

城中城大火後演習黃偉哲被批作秀 市府：平常就重視大樓消防

相關新聞

明天鋒面逐漸逼近！吳德榮：北部東部先變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海...

入秋首波東北季風明報到 北部東北部周末溼涼低溫19度

今天台灣附近雲量較少，各地天氣相對穩定，北部高溫27度至29度，中南部天氣較為暖熱，白天高溫來到31度；不過明天開始，隨...

獵戶座流星雨極大期10/21登場 近滿月影響看頭

台北市立天文館表示，秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在明天晚間達到極大期，預估每小時流星數約20顆，但因月相接近滿月，受光害...

影／髖部骨折第一年死亡率20% 醫師提醒骨鬆唱給你聽

光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫表示，今天10月20日是世界骨質疏鬆日，骨質疏鬆沒有症狀，民眾往往不知情，直到不小心跌跤...

排尿困難苦不堪言 男接受攝護腺動脈栓塞術後擺脫尿管

一名65歲男性，過去10年因攝護腺肥大造成急性尿滯留，一直有排尿困難、夜間頻尿，甚至出現血尿等困擾。因為無法排尿且抗拒開...

高鐵App全新改版升級！新增功能一次看 更新還能抽獎

為提供旅客更貼心的服務，打造優質數位服務平台，台灣高鐵公司宣布，即日起「台灣高鐵」App全新升級改版（3.0版），新增高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。