影／加工出口身價翻倍 21噸台南虱目魚裝櫃銷美國

台南虱目魚加工品外銷美國！今上午在學甲進行裝櫃，首批約21公噸12月初將運抵美東，將在當地大賣場上架銷售，價格也翻倍，也為業者拓銷外銷市場，注入一劑強心針。

上午在學甲鮮饌公司舉行裝櫃儀式，台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、學甲區長張明寶、市議員謝才旺、方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人出席裝櫃儀式。

黃偉哲說，台南虱目魚養殖面積、數量及產值都居全國之冠，全台每2尾虱目魚，就有1尾來自台南，每年9至11月為盛產期，約2成外銷，主要外銷美國及中東約達75%，今年1至9月外銷約7100公噸，出口單價每台斤36.5元。

農業局說，今年台南虱目魚養殖面積約4500公頃，較去年越少1成，目前虱目魚池價約40元上下，較去年同期約35元上漲約5元，後市看好。