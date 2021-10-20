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首屆台灣產銷履歷茶評鑑 他的阿里山高山烏龍獲精選

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山茶業協會前會長官建安，以精心栽種烘焙的阿里山高山烏龍茶，參加農委會茶業改良場與財團法人台北市瑠公農業產銷基金會，合辦的2021年第一屆臺灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑，脫穎而出，榮獲精選。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山茶業協會前會長官建安，以精心栽種烘焙的阿里山高山烏龍茶，參加農委會茶業改良場與財團法人台北市瑠公農業產銷基金會，合辦的2021年第一屆臺灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑，脫穎而出，榮獲精選。記者魯永明／攝影

「好茶會自己說話！」嘉義縣阿里山茶業協會前會長官建安，以精心栽種烘焙的阿里山高山烏龍茶，報名參加農委會茶業改良場與財團法人台北市瑠公農業產銷基金會，合辦的2021年第一屆台灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑，脫穎而出，榮獲精選。

評審團產官學各派代表，產業界鹿谷農會初審團黃崇敬，官方茶改總場秘書吳聲舜，學術界中正大學博士許偉庭審評，官建安精選「清香型球形烏龍茶」，評審團說，「茶湯帶有較強滋味，餘韻感持久。香氣帶有清柔夜來香花香並具有楓糖甜香，宛如秋日紅楓的步道，令人流連忘返。外觀墨綠圓緊，水色黃清澈。」

茶改場說，首屆台灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑目的，形塑國產優質好茶，健全台灣茶產業發展，茶改場擬定一套台灣茶分類分級系統TAGs，結合產地溯源系統及農藥檢驗，達到產品安全、消費者安心及茶農直銷三贏局面。

此系統結合茶改場開發「風味輪」，補足茶葉分級後風味敘述，讓消費者更容易了解到購買茶葉的風味特色，得獎者使用自家包裝罐及禮盒，主辦單位提供防偽標籤做得獎識別，除得獎加值外，可強化自有品牌形象，得獎產品資訊及包裝形式，將展示專屬網站產品櫥窗，供消費者選購產品。

官建安生長茶鄉梅山鄉瑞峰村，從小跟父親種茶，擁有製茶及品茗技能，經營6公頃茶園，是茶葉賽常勝軍，與妻子在嘉義市區開上峰茶行，他是「全方位」茶農，種茶、製茶、評茶、茶席，樣樣精通，工作之餘，攻讀大同技術學院首屆茶學程課程畢業，還取得大陸一級評茶師證照。

嘉義縣阿里山茶業協會前會長官建安的阿里山高山烏龍茶，榮獲2021年第一屆臺灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑精選，得獎茶葉罐上有防偽標籤及茶改場開發的「風味輪」標籤。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山茶業協會前會長官建安的阿里山高山烏龍茶，榮獲2021年第一屆臺灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑精選，得獎茶葉罐上有防偽標籤及茶改場開發的「風味輪」標籤。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山茶業協會前會長官建安，以精心栽種烘焙的阿里山高山烏龍茶，參加農委會茶業改良場與財團法人台北市瑠公農業產銷基金會，合辦的2021年第一屆臺灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑，脫穎而出，榮獲精選。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山茶業協會前會長官建安，以精心栽種烘焙的阿里山高山烏龍茶，參加農委會茶業改良場與財團法人台北市瑠公農業產銷基金會，合辦的2021年第一屆臺灣產銷履歷茶TAGs分類分級評鑑，脫穎而出，榮獲精選。記者魯永明／攝影

茶葉 阿里山

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