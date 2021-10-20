第二波藝FUN券來囉！ 75萬名幸運得主下午揭曉

第二波藝FUN券來囉！配合行政院發行振興五倍券，文化部加碼推出藝FUN券，繼第一週抽出首波81萬名幸運得主，第二周抽籤今天下午3時半登場，由文化部文創發展司司長江清松代表抽籤，台南市政府、高雄市政府也將帶來特色景點、活動及好康優惠，邀請民眾帶著五倍券及藝FUN券來一趟藝文之旅。觀看直播請上文化部臉書： https://www.facebook.com/www.moc.gov.tw/

網路討論度最高，份數最多的藝FUN券，分成數位券和紙本券兩組，每周三下午抽出數位券60萬、紙本券15萬份。第一周數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11；紙本券中籤號碼39、37、23、36、79、08、14、75。經統計最後抽籤結果，共有654,167名數位券、162,707名紙本券，合計共816874名成為首波藝FUN券幸運得主。

文化部說，藝FUN券登記資格與五倍券相同，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者，紙本藝FUN券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。數位及紙本藝FUN券自9月22日起皆可於共通平台線上登記，紙本券則開放自10月1日起，可持健保卡至四大超商登記。

300萬份藝FUN券得主，自13日起，於每周三下午共四周時間抽出，第一至三周採抽取身分證號末兩碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四周則會以300萬份扣除前三周累積中籤後的份數進行抽籤。

文化部表示，已於10月15日前完成登記藝FUN券抽籤、身分證號後2碼符合中籤號碼，且本周未獲得國旅券、i原券、農遊券者即為中籤者。中籤者也將於明天上午8時30分後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。

第一波數位藝FUN券中籤者，可自今天下午2時起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

文化部表示，尚未登記藝FUN券者，仍可至五倍券官網登記參加後續梯次抽籤；想要加入藝FUN店家者可至「藝FUN NEXT」官網註冊。有關登記、使用、店家註冊等問題，皆可撥打1988專線洽詢。

振興五倍券及加碼券登記： https://5000.gov.tw/

藝FUN NEXT官網： https://artsfunnext.moc.gov.tw/home/index.html