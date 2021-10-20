鋒面+東北風明天起影響到周日 明晚將較明顯降溫

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天北部、東北部和東部雲量偏多，其中東北部和東部有局部短暫陣雨，預計白天高溫約28至30度，入夜後仍然略有涼意，早出晚歸要多添加薄長袖或外套。

中南部則持續晴朗穩定，白天高溫可達30到31度，也要留意日夜溫差，早晚添加衣物。

另外，賴忠瑋說，因為擴散條件不佳，空氣品質可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級，主要是中午過後臭氧濃度容易偏高。

他說，今天台灣主要受到微弱東北風及北方鋒面前緣淺薄雲系影響，至於北方的冷高壓範圍，則是從蒙古附近往南邊延伸到中國南方的浙江附近，其中在山東半島以南到福建附近的緯度有大範圍的雲帶橫向盤據，最南邊的淺薄雲系甚至延伸到台灣北部附近。

賴忠瑋表示，預計明天隨著冷高壓再往南移動，高壓前緣的鋒面雲系就會南下影響台灣，北部、東北部和東部除了雲量再增加之外，也會容易有陣雨，要留意局部地區雨勢較明顯，戶外活動要多注意安全。

另外，賴忠瑋說，明天東北風也會再增強，迎風面附了風速變大之外，溫度會再略往下降，尤其明天晚上到周五清晨會有一波較明顯的降溫，要注意溫度變化，適時添加衣物，也要多留意家中長輩和幼童的身體健康。

賴忠瑋說，預計明天起鋒面和東北風的影響會持續到周日，周五及周六兩天，中部甚至也會有局部短暫陣雨，周日下半天起水氣會逐漸減少，東北風也會略為減弱，下周一、二則在殘留雲系和微弱的東北風影響之下，天氣會再回到類似像今天的狀態。

不過，賴忠瑋說，下周三過後，北方又會再有冷高壓蘊釀南下，台灣也會再有東北風增強及天氣轉變的可能性。