明天鋒面逐漸逼近！ 吳德榮：北部東部先變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有零星小範圍陣雨的機率。北部20至27度，中部20至33度；南部21至34度，東部20至31度。

明天鋒面逐漸接近，上午起北台灣及東部轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲。

吳德榮說，周五至周日鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台灣濕涼；但降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，並有較大雨勢，中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

下周一、周二東北季風減弱，氣溫略升；北部、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，各國模式模擬顯示，一周之後南海及菲律賓東方海面，皆有熱帶擾動活動的跡象，各國模擬路徑雖不盡相同，但離台灣皆甚遠，並無威脅。至於是否會有間接影響，可以再觀察。