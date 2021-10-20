快訊

誰是中國好孩子：「乖澳門」能取代「壞香港」嗎？

東北季風減弱今各地回溫 周五再一波低溫下探18度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幸運之神快降臨！今10:30再抽22萬份888元農遊券

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
一連四周、每周三個抽出22萬份農遊券，今天進入第二周抽獎，消費者符合五倍券資格者均可登錄參與第一梯次抽籤；第二次抽籤機會，是消費單筆滿千(不含農遊券)，登錄發票即有資格可參加第二梯次農遊券面額888元抽獎活動，買愈多中獎機會愈高，一人可中獎一次；農遊券使用期限為110年10月25日至111年4月30日止。記者彭宣雅／攝影
一連四周、每周三個抽出22萬份農遊券，今天進入第二周抽獎，消費者符合五倍券資格者均可登錄參與第一梯次抽籤；第二次抽籤機會，是消費單筆滿千(不含農遊券)，登錄發票即有資格可參加第二梯次農遊券面額888元抽獎活動，買愈多中獎機會愈高，一人可中獎一次；農遊券使用期限為110年10月25日至111年4月30日止。記者彭宣雅／攝影

農委會面額888農遊券，第一階段共抽出88萬張，分4周每周三抽出22萬張，上周23萬幸運兒獲獎，今天上午10時30分，在社會創新實驗中心208會議室，將進行農遊券第二週抽籤儀式，由農委會水保局長李局長主持，同時會在「水土保持局-永續水土保育」粉絲專頁(https://www.facebook.com/SWCBGOV)直播。

上周三抽出多組身分證尾數，包括身份證字號末2碼「89」、「32」、「54」，以及末3碼「597」、「453」、「152」的民眾，共23萬695人幸運中籤，但由於中獎人數太少、每次中籤率僅2%，不少民眾失去參與感，農委會主委陳吉仲為此還在立法院道歉，說「不好意思」。

由於上周抽獎現場發生插曲，農委會一開始測試進行「試抽」兩組號碼，被某電視台誤認為「正式」抽出的號碼，且第一時間播出，事後更正，一時間造成誤會；水保局科長黃秋萍表示，這次會在彩排時告知現場媒體朋友「是彩排」，同時，正式開始抽籤時，現場也會請主持人公告「抽籤儀式正式開始」避免誤解。

今年農遊券888元，包括面額8張100元和1張88元，抽到的消費者，首先需要下載農遊券APP，才能出示抵用消費，消費者不可以截圖使用，但可以轉贈給他人使用，若沒有手機、或不太會上網的長輩，可由一位家人代表下載農遊APP綁定即可使用。另外，要消費滿1000元，才有資格登記抽第二階段58萬張農遊券，和周周都可抽出獎品，預計獎品超過5000項；限制有開發票及可收紙本五倍券業者參加。

除了從上周三開始，一連四周抽出22萬份農遊券，消費者符合五倍券資格者均可登錄參與第一梯次抽籤；第二次抽籤機會：消費者於農遊券配合商家，單筆消費滿千(不含農遊券)，登錄發票即有資格可參加第二梯次農遊券面額888元抽獎活動，買愈多中獎機會愈高，一人可中獎一次；農遊券使用期限為110年10月25日至111年4月30日止。

農委會 水保局 發票

延伸閱讀

持續更新／振興加碼券第二周開抽！一張圖表看7大加碼券幸運號碼

金門旱情嚴峻影響高粱 農委會初勘符合救助標準

金門連兩年遇乾旱水情不佳 縣府邀農委會進行災損勘查

秒查「加碼券到底中哪張」！神人架站一鍵解決眾人煩惱

相關新聞

舊衣變身環保提袋創商機 台中清潔隊員獲獎

環保署將每年10月25日訂為「清潔隊員節」，今年更遴選10名具有特殊貢獻、在工作上追求創新的特優清潔隊員，11月9日將公...

新北清潔隊員追查狗大便來源 「一路跟監」牠回家

環保署今年遴選10名具有特殊貢獻、追求創新的特優清潔隊員，11月9日將公開表揚。新北清潔隊員曾瑞明發揮「拚命三郎」的個性...

「包租代管」漏洞多 惡房仲偷漲價、不管事 三贏變三輸

台灣高房價問題難解，政府透過「包租代管」、房地合一稅方式，鼓勵更多房東釋出房屋出租，但有房仲業者為了多賺差價，將轉租給房客的租金提高，影響房客承租意願，原本政府是希望房客以較低廉的價格租到房屋，如今不僅房東要承擔閒置租金損失，連帶還影響房客權益。

鋒面+東北風明天起影響到周日 明晚將較明顯降溫

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天北部、東北部和東部雲量偏多，其中東北部和東部有局部短暫陣雨，預計白天高溫約28至30...

【盜領風暴／下】旋風式盜領反踢到鐵板 車手更漏算台灣四面環海不易逃亡

「COBALT」網路犯罪集團在歐洲犯案幾乎無往不利，盜領成員多認為是「利大、風險低」的犯罪，等候過久就擔心自己被盜領集團除名；他們犯下一銀盜領案後，立即轉往泰國犯案得逞。該集團選擇來台是看準台灣自動櫃員機密集，但卻忽略台灣四面環海、邊境管制嚴格，且監視器密度不比自動櫃員機還低，最後只能認栽。

明天鋒面逐漸逼近！ 吳德榮：北部東部先變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。