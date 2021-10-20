幸運之神快降臨！今10:30再抽22萬份888元農遊券

農委會面額888農遊券，第一階段共抽出88萬張，分4周每周三抽出22萬張，上周23萬幸運兒獲獎，今天上午10時30分，在社會創新實驗中心208會議室，將進行農遊券第二週抽籤儀式，由農委會水保局長李局長主持，同時會在「水土保持局-永續水土保育」粉絲專頁(https://www.facebook.com/SWCBGOV)直播。

上周三抽出多組身分證尾數，包括身份證字號末2碼「89」、「32」、「54」，以及末3碼「597」、「453」、「152」的民眾，共23萬695人幸運中籤，但由於中獎人數太少、每次中籤率僅2%，不少民眾失去參與感，農委會主委陳吉仲為此還在立法院道歉，說「不好意思」。

由於上周抽獎現場發生插曲，農委會一開始測試進行「試抽」兩組號碼，被某電視台誤認為「正式」抽出的號碼，且第一時間播出，事後更正，一時間造成誤會；水保局科長黃秋萍表示，這次會在彩排時告知現場媒體朋友「是彩排」，同時，正式開始抽籤時，現場也會請主持人公告「抽籤儀式正式開始」避免誤解。

今年農遊券888元，包括面額8張100元和1張88元，抽到的消費者，首先需要下載農遊券APP，才能出示抵用消費，消費者不可以截圖使用，但可以轉贈給他人使用，若沒有手機、或不太會上網的長輩，可由一位家人代表下載農遊APP綁定即可使用。另外，要消費滿1000元，才有資格登記抽第二階段58萬張農遊券，和周周都可抽出獎品，預計獎品超過5000項；限制有開發票及可收紙本五倍券業者參加。

除了從上周三開始，一連四周抽出22萬份農遊券，消費者符合五倍券資格者均可登錄參與第一梯次抽籤；第二次抽籤機會：消費者於農遊券配合商家，單筆消費滿千(不含農遊券)，登錄發票即有資格可參加第二梯次農遊券面額888元抽獎活動，買愈多中獎機會愈高，一人可中獎一次；農遊券使用期限為110年10月25日至111年4月30日止。