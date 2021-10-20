東北季風減弱今各地回溫 周五再一波低溫下探18度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4時57分，各地區最低氣溫大約在19、20度左右(桃園蘆竹區19.7度，雲林虎尾鎮19.3度，台南後壁區20.2度，花蓮萬榮鄉20.1度)，台北市(南港區)低溫則在21.2度。今晨北海岸、東北部及東部有零星降雨。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今東北季風減弱，氣溫略升，各地早晚仍偏涼；北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，北部多雲；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後偶有零星小範圍陣雨的機率。

溫度方面，吳德榮表示，今天各地氣溫，北部20至27度，中部20至33度；南部21至34度，東部20至31度。明天(21日)鋒面逐漸接近，上午起北台灣及東部轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周五至下周日(22至24日)鋒面影響、東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼；但降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，並有較大雨勢，中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

吳德榮說，下周一、二(25、26日)東北季風減弱，氣溫略升；北部、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮也提到，根據最新(19日20時)各國模式模擬顯示，一周之後南海及菲律賓東方海面，皆有「熱帶擾動」活動的跡象，各國模擬路徑雖不盡相同，但離台灣皆甚遠，並無威脅。是否會有間接影響？可以再觀察。