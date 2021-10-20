舊衣變身環保提袋創商機 台中清潔隊員獲獎

環保署將每年10月25日訂為「清潔隊員節」，今年更遴選10名具有特殊貢獻、在工作上追求創新的特優清潔隊員，11月9日將公開表揚。台中沙鹿區清潔隊班長陳肅芬今年獲獎，她不捨舊衣變成垃圾，發揮巧思改造成手提袋、杯袋，甚至獲得註冊商標還對外販售，打造循環經濟。

陳肅芬在台中清潔隊服務40年，在隊內設置創意木工坊及裁縫室，讓垃圾起死回生。陳肅芬說，過去隊上曾收集民眾不要但堪用的裁縫機，用來臨時縫補隊員的背心等衣物，107年國內限塑政策擴大，許多地方都不主動提供塑膠袋，剛好當時舊衣回收效果不佳，很多業者都不願意收受，民眾只能丟棄，相當可惜。

陳肅芬回憶，當時她剛好收到一個手作手提袋，靈機一動提議讓隊員將舊衣服縫成環保手提袋、環保杯袋，當成公所、社區活動時的宣導品，民眾可以用回收物兌換，「隊員一起想版型、一起做」，結果宣導效果非常好，甚至還有民間團體、企業特地來訂製，後來更發展成「大中袋福」註冊商標。

回收場經常收到大量雨傘垃圾，陳肅芬說，其實很多回收雨傘打開來根本沒壞，只是有些小瑕疵就被丟棄，她也要求隊員檢查後將可用的雨傘收起來，一周集中修復一次，民眾洽公時若有需要就可以使用，達成愛物惜物及環保再利用。

環保署說，陳肅芬用舊牛仔褲做成環保杯袋、創意布包、以及手機架、花架、木片筆記本，到巧手修復的愛心傘，各式各樣的創意再生手工作品展現十足巧思，其中環保杯袋甚至獲得經濟部智慧財產局核發「大中袋福」註冊商標，可說是具體實踐環保經濟的典範。