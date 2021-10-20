新北清潔隊員追查狗大便來源 「一路跟監」牠回家

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新北清潔隊員曾瑞明發揮「拚命三郎」的個性，告發案件數量為新北冠軍，獲獎無數。記者吳姿賢／攝影
新北清潔隊員曾瑞明發揮「拚命三郎」的個性，告發案件數量為新北冠軍，獲獎無數。記者吳姿賢／攝影

環保署今年遴選10名具有特殊貢獻、追求創新的特優清潔隊員，11月9日將公開表揚。新北清潔隊員曾瑞明發揮「拚命三郎」的個性，告發案件數量為新北冠軍，小到狗大便隨意便溺、垃圾包棄置案件，大到林口廢液追查案件都全力以赴，不逮到「兇手」絕不罷休，今年獲選為特優清潔隊員。

環保署昨天舉辦「向勞苦功高的清潔隊無名英雄致敬」記者會，邀請獲獎隊員分享工作心得。曾瑞明表示，平常都在做廢棄物稽查工作，包括拋棄煙蒂、亂吐檳榔汁、隨地便溺、張貼廣告、犬隻便溺、垃圾包任意棄置等案件，只要有人陳情出現狗大便，他就會確認時間地點，確認後第二天同一時間到陳情地點「埋伏蒐證」等狗來，因為狗習慣固定時間地點大小便，他會跟著狗「回家」，帶飼主回去清除大便並告發。

曾瑞明說，雙北使用專用垃圾袋，但有些人為了不用專用垃圾袋會在固定地點亂丟垃圾，多數同事會利用科技執法、監視器蒐證，但很多人在沒有監視器的地方偷偷倒垃圾，根本難以追查，他會根據垃圾包裡頭的資訊搜集相關資料找到事主訪查，「很多人不願意這麼做，但其實這樣最有效」，他每個月可以告發20、30件，很多人不敢亂丟，髒亂熱點因此消失。

由於曾瑞明對於大小案件都積極蒐證訪查，不錯過任何蛛絲馬跡，新北環保局今年9月成立「環境稽查重案組」，他立刻就被延攬前往，他說，在稽查重案組辦過林口廢棄棄置案，搜索跟逮捕階段都親自參與，後來順利破案、也清除山溝中的廢棄物，「奉獻小小螺絲釘的力量」。

環保署表示，曾瑞明埋首於稽查工作，因成功追查出無主垃圾包來源及狗便主人而告發案件數居全市之冠，被挖角借調到新北市環保稽查重案組協助汙染源稽查工作，本著「拚命三郎」的個性和維護環境的熱情，破獲了不少環境汙染及環保犯罪大案。

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