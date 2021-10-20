清溝大師！ 65歲清潔隊員自學電腦 畫北市溝渠地圖

環保署今年遴選10名具有特殊貢獻、追求創新的特優清潔隊員，11月9日將公開表揚。台北市清潔隊溝渠隊班長潘秋林65歲，過去曾因溝渠髒汙場景而數天吃不下飯，但後來將清淤當成重要使命，「看到乾淨溝渠就很有成就感」，雖然高齡卻自學電腦靠Google地圖、Excel，費時五年繪製轄區溝渠流向示意圖，被譽為「清溝大師」獲選特優清潔隊員。

環保署昨天舉辦「向勞苦功高的清潔隊無名英雄致敬」記者會，邀請獲獎隊員分享工作心得。潘秋林今年65歲，預計明年1月15日退休，在清潔隊服務超過43年。潘秋林表示，以前剛開始擔任台北市環保局溝渠隊員時，發現溝渠裡面汙水、泥水都沒有分流，裡頭非常骯髒，頭幾天連「午餐、晚餐都無法進食」，因為一想到溝渠裡頭的骯髒情狀就吃不下飯。

潘秋林表示，但既然接下工作就要慢慢適應，溝渠當中有些地方要用爬的才能通行，清運過程非常辛苦，但轉換心情當成服務民眾，努力清理溝渠，不要讓台北市積水淹水，避免人民面臨生命跟財產損失，「讓我很有成就感」。

潘秋林說，現在進到溝渠就像「逛大街」，從這條走道進去可以從另一頭山邊穿出來，「像在遊覽一樣」，用這種心情怎麼做都不會感覺累，巡查過程若發現溝渠很乾淨、不會積淹水，當下就會很有成就感，「一個雨水下水道，可以維護到很乾淨、不會造成積淹水，這是感覺最快樂的」。

潘秋林最驚人的工作成果是親自繪製轄內所有溝渠，他到社區大學上課，從「電腦白紙」開始，從最基礎學習如何開機、關機，但他工作繁忙，沒時間跟上所有課程，後來都是利用自己的閒暇、休假時間，在家裡自己摸索使用Google地圖、Excel軟體，有不會的就問家裡小孩，總共歷時五年呈現台北市溝渠地圖，從水流流向、大小巷子的人孔蓋都一一記錄，相當精細。

環保署說，潘秋林將一輩子的青春歲月奉獻於溝渠清疏，早期一步一腳印地清理轄內所有的溝渠，熟悉所有溝渠的分布、水的流向，甚至連溝渠結構及溝蓋位置如數家珍，他希望將畢生經驗傳承，憑著自學電腦繪圖完成轄區內溝渠流向示意圖，該圖精細程度台北市水利處都特地前來取經，也曾數度獲邀擔任環保署側溝清疏觀摩講師，可說是台北市的清溝大師。