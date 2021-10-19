碳關稅衝擊「業界面臨生死存亡」 減碳人才需求大增

因應氣候變遷威脅，歐盟擬於2026年起正式徵收碳關稅，長期協助企業減碳的學者指出，業界正面臨低碳轉型風險，甚至到達「生死存亡關鍵」，各領域企業對減碳人才需求相當急迫，但國內教育過去著重氣候變遷科學研究，還沒跟上業界實務發展，未來可推動產學實習等方式培育減碳人才。

氣候變遷教學聯盟北區召集人、台大生物環境系統工程學系教授童慶斌表示，氣候變遷影響相當全面，各產業領域都可能受到衝擊，氣候變遷除了帶來乾旱、淹水等實體風險，企業還要面臨低碳轉型，否則恐難以應對政府收取碳費或國際碳中和趨勢，不過現在教育體制還沒跟上腳步，氣候變遷對產業來說是立即挑戰，「已經不是科學研究，而是生死存亡關鍵」，減碳需求相當迫切。

童慶斌表示，政府近期積極推動淨零碳排，但實際教育跟產業連結還不足，「業界不知道學生會什麼」，未來產學實習將是重要關鍵，氣候變遷教學聯盟推動「生活實驗室」，希望把生活、社會或校園問題拿到課程作為教學內容或案例分析，這就是產學結合的好機會，因為產業面臨減碳挑戰，可以把問題帶到課堂，甚至引進業師教導學生專業知識。

童慶斌說，如果要純粹靠教育部政策推動很難達成，不過現在是「市場導向」，業界對人才需求相當高，若大學端注意到這塊，就會回頭思考如何培養人才，台灣已經有很多科學研究跟好的系統架構，但要善用於產業才有效。

針對業界需求的減碳人才技能，童慶斌指出，企業面臨低碳風險時，第一要先盤查自家的碳排放量，假設蘋果供應鏈要求碳中和，就要了解相關數據才能知道如何減碳，包括直接排放、間接排放，甚至員工出差的交通工具、金融業投資領域的碳排放量，都可能要納入計算。

童慶斌說，做好碳盤查後，還要知道如何設定減碳目標、有沒有辦法達到碳中和，更要了解國際相關要求，才能幫助產業減碳，避免隨便簽署或提出目標卻無法達成；另外要提出具體的低碳轉型措施及減碳路徑，包括提升能源效率、汰換耗能設備、開發負碳技術等。