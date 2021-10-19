旅客新規定！ 松機等5機場飛離島免篩檢明起上路

交通部民用航空局今天晚間宣布，自松山等五處本島機場出發前往離島的旅客，明天開始，除需填寫健康聲明書外，均無須篩檢，旅客可依正常行程出發。

民航局說，今年中因疫情一度嚴峻，經中央流行疫情指揮中心核定，松山、台中、嘉義、台南、高雄等五處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，均設置篩檢站，並自6月2日起提供旅客篩檢服務，搭機時無症狀，但過去14天有疑似症狀者，均於篩檢站快篩，旅客亦可自願篩檢。

民航局說，由於疫情已經趨緩，澎湖與金門、連江等離島縣市稍早前均已取消旅客抵達後之強制篩檢，指揮中心評估後，今天決定暫停本島5處機場篩檢站運作。

民航局表示，各航站已配合規畫與公告，並會派員於現場協助向旅客宣導。

民航局表示，因為新制明天即開始實施，各航站會於現場製作告示牌，提醒旅客，如有症狀旅客請勿搭機，並應儘速至醫院進行必要採檢。

此外，民航局說，旅客於現場仍須填寫健康聲明書，由保全人員初步檢視後，若旅客填寫有症狀，保全人員亦會詢問旅客是否需協助就醫採檢。

民航局說，已要求民航業者，於旅客報到時檢查及收回健康聲明書，如有發現填寫有症狀旅客，需依「國內線航空乘客運送定型化契約範本」第25條規定限制有症狀旅客搭機。

民航局強調，由於疫情瞬息萬變，民航局仍會配合指揮中心持續滾動檢討相關政策，未來如有必要，會隨時恢復篩檢站運作。