保麗龍漁具釀「白色汙染」 嘉義台南澎湖設落日條款

中南部牡蠣養殖漁業的保麗龍垃圾汙染西南沿海，還隨著洋流漂到東半部，全台海域遍布「白色汙染」，外界呼籲中央統一制定保麗龍漁具「落日條款」，農委會漁業署表示，台南及嘉義112年、澎湖114年將全面禁用保麗龍養殖牡蠣，中央會研發耐用的替代浮具作為配套，盼從源頭減少汙染。

漁業署養殖漁業組副組長陳文深表示，牡蠣養殖方式因海底地形不同而有差異，台灣需要運用浮筏式養殖的只有嘉義、台南、澎湖三縣市，這些地區過去習慣使用保麗龍組成蚵棚，因為成本便宜、材質輕巧，但壽命很短，一到兩年就會破碎。

陳文深指出，漁業署、海保署、地方政府及工研院等相關單位已擬訂共識，將補助港口設置保麗龍暫置區集中回收，另研發替代浮具以推動源頭減量，如發泡聚丙烯（EPP）壽命4到6年、高密度聚乙烯（HDPE）更長達6到10年。

但替代浮具成本高、產品也不夠成熟，許多蚵農難接受，陳文深說，替代浮具價格約為保麗龍5倍，現在沒有開發量產當然貴，若未來普及化將可拉低價格；不過替代浮具還在研發階段，因為這兩年沒什麼颱風，無法實驗抗風浪能力，要等到完整測試強度後才能正式推廣，也才能討論後續補助問題。

外界呼籲中央統一制定「落日條款」，陳文深表示，台南、嘉義將於112年起全面禁用保麗龍養殖牡蠣，澎湖114年也會跟進，因為僅這三縣市有這類問題，目前傾向地方以自治條例管理，中央則協助改進材質及制定相關配套，不會統一修法。