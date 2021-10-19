癌症別上身！藝人徐乃麟為了「這件事」明將親赴三總

癌症蟬聯39年位居十大死因首位，衛福部國健署推動四癌篩檢，盼能及早發現及早治療。三軍總醫院為對抗癌症，特別成立「癌症中心篩檢組」，不僅是為了因應政府癌症防治政策，同時為提高民眾對癌症預防的正確認識與提升癌症診療品質。三總內湖院區明天將舉辦四癌篩檢活動，邀請藝人徐乃麟擔任癌症篩檢推廣大使，同時也提供有獎徵答，與民眾互動。

明天（20日）早上10時，三總內湖院區一樓門診大廳，將舉辦「1020三總癌篩日，健康輸不起，要愛不要癌，四癌篩檢陪您WIN！」之免費癌症篩檢推廣活動。徐乃麟將擔任癌症篩檢推廣大使，同時也是活動主持人，現場也會辦發有獎徵答。符合資格者，每做完一項癌症篩檢，即可獲得小禮物。

國健署提供的四癌篩檢項目：

根據統計，台灣每年有超過1萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌。篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。