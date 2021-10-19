快訊

傳富邦金董事長蔡明興隔離期間確診？公司出面回應了

賣DeepfakeA片違法 律師：現行制度難保護被害人

癌症別上身！藝人徐乃麟為了「這件事」明將親赴三總

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
三總內湖院區明天將舉辦四癌篩檢活動，邀請藝人徐乃麟擔任癌症篩檢推廣大使，同時也提供有獎徵答，與民眾互動。本報資料照
三總內湖院區明天將舉辦四癌篩檢活動，邀請藝人徐乃麟擔任癌症篩檢推廣大使，同時也提供有獎徵答，與民眾互動。本報資料照

癌症蟬聯39年位居十大死因首位，衛福部國健署推動四癌篩檢，盼能及早發現及早治療。三軍總醫院為對抗癌症，特別成立「癌症中心篩檢組」，不僅是為了因應政府癌症防治政策，同時為提高民眾對癌症預防的正確認識與提升癌症診療品質。三總內湖院區明天將舉辦四癌篩檢活動，邀請藝人徐乃麟擔任癌症篩檢推廣大使，同時也提供有獎徵答，與民眾互動。

明天（20日）早上10時，三總內湖院區一樓門診大廳，將舉辦「1020三總癌篩日，健康輸不起，要愛不要癌，四癌篩檢陪您WIN！」之免費癌症篩檢推廣活動。徐乃麟將擔任癌症篩檢推廣大使，同時也是活動主持人，現場也會辦發有獎徵答。符合資格者，每做完一項癌症篩檢，即可獲得小禮物。

國健署提供的四癌篩檢項目：

•「乳房X光攝影檢查」：45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次。

•「子宮頸抹片檢查」：30歲以上婦女，建議每3年1次。

•「糞便潛血檢查」：50至未滿75歲民眾，每2年1次。

•「口腔黏膜檢查」：30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。

根據統計，台灣每年有超過1萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌。篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。

癌症 子宮頸癌 乳癌 徐乃麟

延伸閱讀

新竹台大湳雅院區新進度曝 也研擬引入長照資源

兒與美艷女友穩交5年　徐乃麟遭爆贈4100萬豪宅催婚

龍龍告誡「我是妳不會去」 熊熊差點放棄去「炎上」

花青素攝取不足壞毛病上身 這7項你中了嗎？

相關新聞

智利蘋果農藥殘留不合格 120公噸全遭退

購買進口蘋果注意了！衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，智利蘋果共有六批、120.39公噸被檢出不得殘留的殘留農藥，...

藍皮解憂號 周六重新啟航

曾以藍色優美姿態在南迴鐵路畫出微笑曲線的藍皮普快列車去年底停駛，轉型懷舊版的「藍皮解憂號」觀光列車昨首度亮相，將自10月...

一圖秒懂台灣3大地震帶 這區「地牛翻身」易造成嚴重災情

台灣地震頻繁，許多民眾總被時不時的地牛翻身嚇到，但你知道台灣地震帶分為3處嗎？

桃機1到8月出入境暴跌剩60萬人 僅3成餐廳營業

新冠肺炎疫情持續超過一年，衝擊桃園國際機場。桃機說，根據統計，2019年出入境總人數高達4000多萬人，今年1到8月只有...

東北風及水氣21日起影響 北部轉涼防較大雨勢

氣象局今天表示，明天天氣大致穩定，21日起至24日東北風及水氣增強，北部、東北部可能有較大雨勢發生，北市低溫降至約攝氏2...

蓄水率0到破千萬噸！ 白河水庫拚提前3年恢復庫容

台南白河水庫在1965年完工，具有灌溉、防洪、給水及觀光等多目標功能，營運56年來淤積嚴重，為能延長水庫壽命，恢復水庫以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。