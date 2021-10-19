癌症別上身！藝人徐乃麟為了「這件事」明將親赴三總
癌症蟬聯39年位居十大死因首位，衛福部國健署推動四癌篩檢，盼能及早發現及早治療。三軍總醫院為對抗癌症，特別成立「癌症中心篩檢組」，不僅是為了因應政府癌症防治政策，同時為提高民眾對癌症預防的正確認識與提升癌症診療品質。三總內湖院區明天將舉辦四癌篩檢活動，邀請藝人徐乃麟擔任癌症篩檢推廣大使，同時也提供有獎徵答，與民眾互動。
明天（20日）早上10時，三總內湖院區一樓門診大廳，將舉辦「1020三總癌篩日，健康輸不起，要愛不要癌，四癌篩檢陪您WIN！」之免費癌症篩檢推廣活動。徐乃麟將擔任癌症篩檢推廣大使，同時也是活動主持人，現場也會辦發有獎徵答。符合資格者，每做完一項癌症篩檢，即可獲得小禮物。
國健署提供的四癌篩檢項目：
•「乳房X光攝影檢查」：45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次。
•「子宮頸抹片檢查」：30歲以上婦女，建議每3年1次。
•「糞便潛血檢查」：50至未滿75歲民眾，每2年1次。
•「口腔黏膜檢查」：30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。
根據統計，台灣每年有超過1萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌。篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言