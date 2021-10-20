小心三大NG行為加速行動力流失 醫師教你兩大原則提升行動力

疫情期間，民眾活動大幅減少，尤其熟齡族常見三NG行為，直接影響體力和肌肉合成效率，恐讓行動力加速丟失！成人高鈣奶粉領導品牌「安怡」和「中華民國骨質疏鬆症學會」響應10月20日世界骨鬆日，推出每周7天行動力養成術，各大通路祭出優惠方案，滿額送100，為熟齡族打造黃金行動力！

熟齡族三大NG行為加速行動力丟失中華民國骨質疏鬆症學會(TOA)理事暨骨科權威林高田表示，熟齡族多半認為自己很養生、注重健康，但其實生活當中有許多ＮＧ行為，正悄悄成為破壞行動力的殺手。

中華民國骨質疏鬆症學會(TOA)理事暨骨科權威林高田表示熟齡族三大ＮＧ行為，成為破壞行動力的殺手。 圖／聯合報系 提供

NG行為一：因疫情減少外出、沒運動，連步數也大幅減少

疫情間活動減少，影響骨骼、環節、體力合併的行動力健康。 圖／安怡奶粉 提供

疫情間外出機會減少，連日常買菜提重物、爬山、爬樓梯等活動頻率也降到最低，恐因減少日曬時間缺少維生素D，影響骨骼、環節、體力合併的行動力健康 。根據研究，健康老年人只要連續兩周每天減少75%步數、活動，就會流失8%肌力及4%腿部肌肉 ，直接影響肌肉功能，更伴隨發炎和合成代謝問題。

NG行為二：有運動，但只做輕度、有氧運動許多熟齡族以為，只要有運動，就可以提升行動力。醫師提醒，只做輕度舞蹈、有氧等運動，所增加的肌肉質量，相較做肌力訓練效率差。醫師建議，居家防疫期間，熟齡族行動力養成，除輕度、有氧運動外，更應兼顧肌力訓練，才能有效提升骨骼、環節、體力功能，訓練行動力。

NG行為三：蛋白質攝取不足中華民國骨質疏鬆症學會(TOA)理事暨骨科權威林高田表示提醒，若想補回加速丟失的行動力，比起只做肌力訓練，同時補充乳清蛋白等優質蛋白質，更能強化運動效果、提升肌肉合成效率 。

建議，熟齡族每天蛋白質攝取量為每公斤體重1.0-1.2公克蛋白質 ，鈣質建議補充至少1,000毫克以上，維生素D則建議攝取10微克。若蛋白質、鈣質及維生素D長期攝取不足，恐導致營養不均，可能造成骨骼、環節、體力合併行動力的不良影響。

醫師建議，熟齡族運動後可喝1杯含乳清蛋白的高鈣低脂牛奶。 圖／安怡奶粉 提供

提升行動力兩大原則

居家期間，透過肌力訓練搭配補充蛋白質，為熟齡族打造黃金行動力！ 圖／安怡奶粉 提供

要怎麼提升行動力呢？醫生指出，民眾可以從每周7天「輕度、有氧運動搭配肌力訓練」和「提升蛋白質、鈣質營養補充」做起。

不要因為在家、戴口罩就不做運動，或只做散步等輕度有氧運動，在家也可以用水瓶、椅子做肌力訓練。每天可以喝2杯含乳清蛋白的高鈣低脂牛奶，即可攝取每天近4成5蛋白質需求量 、1200毫克的鈣質及所需維生素D ，補充熟齡族所需行動力營養，幫助骨骼、環節、體力養成。

安怡LINE官方帳號舉辦7天行動力養成術活動，截至目前已有近兩萬人踴躍響應。 圖／安怡奶粉 提供

7天居家行動力養成術為呼籲民眾重視居家防疫期間的行動力流失問題，骨質疏鬆症學會和長期關注行動力保健的安怡，首度於安怡LINE官方帳號舉辦7天行動力養成術活動，提供日常居家運動及營養補充專業指引，截至目前已有近兩萬人踴躍響應，讓防疫期間行動力養成更簡單、更專業！

成人奶粉領導品牌於LINE舉辦行動力7天養成術活動，教導民眾透過日常居家運動及營養補充提升行動力，讓行動力養成更簡單！ 圖／安怡奶粉 提供

響應每年10月20日世界骨鬆日，安怡10月起在各大通路全聯福利中心、大潤發、家樂福、愛買皆有優惠活動，滿額優惠送100元，提供消費者符合需求且專業的行動力養成！