「理財就是理生活！」看數位金融如何改變日常、養成富腦袋?

「這個月由我負責幫公司同事叫外送，要綁定哪張信用卡回饋會比較高?」「我完成線上開戶開始投資ETF了，用網銀App可以隨時觀察績效！」「月底了，我的手頭有點緊，還好已事先透過網銀線上申辦了小額貸款，遇到緊急狀況時可以臨時調度資金。」

若在10年前，人們可能很難想像「把銀行搬進手機裡」會是什麼樣的情況?但時在今日，現代人的生活早已和數位金融密不可分，無論是儲蓄、繳費、轉帳、投資、消費刷卡、申辦貸款……，都能透過行動銀行或是網銀App輕鬆搞定，所有的金流資訊都在手機裡一目了然，不僅省時又省力，也有助於個人財務管理。

現代人的生活已和數位金融密不可分，所有財務資訊都能在手機裡一目了然。 圖／shutterstock 提供

過去，大多數民眾都認為理財很困難、很麻煩，但國泰世華網銀App以一站式服務，把財務管理變得簡單了！

理財就從開立帳戶開始，不用請假跑銀行，只需下載使用國泰世華網銀App，以「國泰世華信用卡」、「其他銀行帳戶」或「視訊+憑證」，在家就能輕鬆完成開戶，不受時間、距離的限制。更貼心的是，針對一般民眾使用戶頭的需求與習慣，可以透過網銀App直接於既有帳戶下新增最多五個子帳戶並設立儲蓄目標，不管是要規劃旅遊、教育、購車基金，或是每月家用、房貸、保險…等，用戶管理每一筆開銷都能在一個銀行App裡完成，不再需要多個銀行帳戶分開查看管理，就如同在整理自己的生活，自然而然地養成「富腦袋」。

國泰世華網銀App提供一站式服務，線上輕鬆完成開戶，省時省力。 圖／國泰世華銀行 提供

國泰世華網銀App可新增子帳戶，讓用戶儲蓄更有效率。 圖／國泰世華銀行 提供

此外，國泰世華網銀App的線上開戶功能，亦能同時開好外幣帳戶與證券戶，讓用戶可以更全面、自主地規劃多種理財方式。用App就能一目了然，幫助用戶一步步打造財富自由的未來藍圖。

外幣買賣、申購基金、股票、多元投資……，都能在一個App中搞定，掌握資產更全面自主。 圖／國泰世華銀行 提供

而聰明的消費者，當然要善用信用卡回饋機制來讓自己省到最高點！國泰世華CUBE卡指定消費回饋3%起，回饋無上限。卡友可以根據自己當天的消費內容，透過國泰世華網銀App選擇「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」三大權益方案，天天切換自主回饋，讓卡友在消費時能擁有更多彈性和選擇。

圖／國泰世華銀行 提供

除此之外，國泰世華網銀App也提供如同為自己預備另一個錢包的「彈力貸」，從申貸到動用，在App內即可完成，貸款金若未動用就不會計息，動用後隔天才開始以「日」計息，用戶可隨借隨還，額度還可循環使用，讓週轉更靈活，遇到緊急狀況免煩惱！

正所謂「理財就是理生活」，能夠隨身、隨時在生活中理財，才能養成習慣，透過數位工具為自己創造更好的生活，帶領自己和家人「錢」進夢想地！

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本文係由國泰世華銀行邀約證券服務由國泰證券提供

彈力貸相關注意事項1.本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際貸款條件，仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。2.總費用年百分率：2.98%~15.80%。計算範例：(1)貸款金額:新臺幣20萬元，(2)貸款期間:1年，(3)一段式貸款利率2.98%~15.80%，(4)帳管費：新臺幣0元(折扣後)。3.總費用年百分率不等於貸款利率。4.本總費用年百分率之計算基準日為110年1月4日，年百分率計算基準日及日後年百分率會依實際借款期間、利率調整等因素而變動。5.貸款利率係依本行牌告之定儲利率指數季變或月變動(靈活利率指數)等試算而得，前開牌告定儲利率指數每季或每月依市場行情變動一次。6.本專案為循環型信貸商品，償還方式為按月繳息，到期償還本金。到期若無信用不良紀錄或未曾動用等情事發生，系統將自動續約。7.符合專案限定資格者，額度最高可達300萬。8.本行將依客戶收入負債比等綜合評量審查決定是否核准貸款以及貸款金額、利率、費用等條件；另本行保有申請案准駁暨貸款內容修改之權利。9.本行未與任何代辦或行銷公司合作貸款申辦業務，敬請您留意，以免損害自身權益。