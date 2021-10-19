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他埋伏多時空拍破獲非法煉鋁廠 獲頒全國特優清潔隊員

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
曾瑞明擔任環境稽查員、班長及重案組稽查車組長等職務，表現都十分優異。圖／新北市環保局提供
曾瑞明擔任環境稽查員、班長及重案組稽查車組長等職務，表現都十分優異。圖／新北市環保局提供

新北環保局清潔隊員曾瑞明榮獲「全國特優清潔隊員」殊榮，他分享自己曾花長時間埋伏及運用空拍機、熱顯像儀等科學工具破獲非法煉鋁工廠，還與同仁當場逮捕棄置酸鹼廢液的現行犯，許多難得的辦案經驗讓他學習到很多；環保局也說，曾瑞明不只破獲各大小案件，也熱心處理民眾反映，獲得該獎實至名歸。

行政院環保署特舉辦「110年度全國特優清潔隊員遴選計畫」，曾瑞明今獲「全國特優清潔隊員」殊榮，他表示自己在環保局服務將近30年頭，能獲得該獎項感到很榮幸，也謙虛提到此份榮耀應該歸功於環保局全體同仁一起努力的成果。

曾瑞明說明，他在108年9月調派至「新北環境稽查重案組」服務，印象最深刻就是五股夏綠地環境整頓工作，當時花長時間埋伏及運用空拍機、熱顯像及縮時攝影等科學工具，破獲非法煉鋁工廠，除命停工外更要求拆除違建；另外更與同仁合作破獲北台灣一件重大棄置酸鹼廢液案件，當時趁業者準備再次違法棄置時，持搜索票衝進場逮捕現行犯，這些難得的辦案經驗，讓他學習了很多，未來也會持續為新北環境乾淨而努力。

環保局長程大維指出，當初成立「環境稽查重案組」時，於局內廣發英雄帖，尋找有經驗且充滿熱忱的隊員或稽查員共同加入，瑞明即是獲多位主管肯定及推薦的首選之才，期間屢屢破獲各大小案件，大家有目共睹，也感謝全體辛苦清潔隊員的貢獻，讓新北市的環境在各項評比於全國名列前茅。

環保局表示，曾瑞明隊員於民國81年即進入清潔隊服務，先後擔任環境稽查員、班長及重案組稽查車組長等職務，表現十分優異，服務迄今歷年考績均為甲等，對於民眾反映的大小案件也都熱心處理，其不畏艱辛、勇往直前的認真態度，獲得該獎實至名歸，環保局與有榮焉。

曾瑞明進行工廠水污案稽查。圖／新北市環保局提供
曾瑞明進行工廠水污案稽查。圖／新北市環保局提供
曾瑞明於新北環境稽查重案組服務期間破獲非法煉鋁廠畫面。圖／新北市環保局提供
曾瑞明於新北環境稽查重案組服務期間破獲非法煉鋁廠畫面。圖／新北市環保局提供

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