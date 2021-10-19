他埋伏多時空拍破獲非法煉鋁廠 獲頒全國特優清潔隊員

新北環保局清潔隊員曾瑞明榮獲「全國特優清潔隊員」殊榮，他分享自己曾花長時間埋伏及運用空拍機、熱顯像儀等科學工具破獲非法煉鋁工廠，還與同仁當場逮捕棄置酸鹼廢液的現行犯，許多難得的辦案經驗讓他學習到很多；環保局也說，曾瑞明不只破獲各大小案件，也熱心處理民眾反映，獲得該獎實至名歸。

行政院環保署特舉辦「110年度全國特優清潔隊員遴選計畫」，曾瑞明今獲「全國特優清潔隊員」殊榮，他表示自己在環保局服務將近30年頭，能獲得該獎項感到很榮幸，也謙虛提到此份榮耀應該歸功於環保局全體同仁一起努力的成果。

曾瑞明說明，他在108年9月調派至「新北環境稽查重案組」服務，印象最深刻就是五股夏綠地環境整頓工作，當時花長時間埋伏及運用空拍機、熱顯像及縮時攝影等科學工具，破獲非法煉鋁工廠，除命停工外更要求拆除違建；另外更與同仁合作破獲北台灣一件重大棄置酸鹼廢液案件，當時趁業者準備再次違法棄置時，持搜索票衝進場逮捕現行犯，這些難得的辦案經驗，讓他學習了很多，未來也會持續為新北環境乾淨而努力。

環保局長程大維指出，當初成立「環境稽查重案組」時，於局內廣發英雄帖，尋找有經驗且充滿熱忱的隊員或稽查員共同加入，瑞明即是獲多位主管肯定及推薦的首選之才，期間屢屢破獲各大小案件，大家有目共睹，也感謝全體辛苦清潔隊員的貢獻，讓新北市的環境在各項評比於全國名列前茅。