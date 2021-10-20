初入社會口袋不夠深，做起事來難免綁手綁腳，如何才能充分利用有限資源，讓自己口袋裡的每一分錢都能創造最高價值?

口袋不深的小資族，需要學習利用有限資源創造最高價值。 圖／shutterstock 提供

資金不足的窘境，經歷過一次就夠了！你是否也曾遇過這樣的狀況?月底了，才發現年度保費還沒繳，再不繳，保單可能會被停效，但銀行戶頭已經餘額不足，如何才能在不向家人伸手的前提下渡過難關?身為網拍小老闆的你，看上一批有賣點的商品，想掏錢批貨卻發現銀行帳戶已經空了，除了向朋友借錢，是否還有其他辦法?

彈性生活不煩心，彈力貸就是手機裡的週轉金這些小額資金缺口，就交給國泰世華「彈力貸」來解決！預先申辦好「彈力貸」，就像為自己準備另一個錢包，不動用不計息，需要時就能隨時派出銀彈後援部隊！

預先申辦好「彈力貸」，就像為自己準備另一個錢包，有動用才計息。 圖／國泰世華銀行 提供

只要透過國泰世華網銀App，無須大費周章上傳財力證明，即可線上申辦「彈力貸」，最快5分鐘開通，最高20萬隨撥隨用，好方便！申辦人在營業日的早上9點到晚上10點前都可申請及還款，透過App一鍵就能掌握貸款狀況，完全零人工、免開口，好自在！「彈力貸」以「日」計息，若只需短天數週轉，所繳的利息遠低於一般信貸，當天動用、當天還款，更貼心不計息；動用後可隨時還款，額度立即回彈，下次動用時不必再重新申請，讓臨時有資金缺口的民眾可以快速、方便、沒有壓力的即時獲得金援。

透過國泰世華網銀APP就可申請「彈力貸」，完全零人工、免開口，好自在！ 圖／shutterstock 提供

小資族、創業家，「彈力貸」給你靠！舉例來說，若到了月底卻碰上預期之外的開銷，可以先運用「彈力貸」來繳付帳單，國泰世華網銀App線上申貸方便又快速，以日計息、免帳管費超划算，等下個月領到薪水就可以還了。創業家做生意需要資金時，事先申辦「彈力貸」就像有筆零用錢放口袋，讓資金週轉更靈活，有需要時就運用「彈力貸」備用金支付貨款，等商品賣出後，款項進來了，便可以立刻還款，還了又可以再貸，真的很方便！而且資金動用隔天才開始以日計息，輕鬆解決週轉困境，短期內也相對減輕利息壓力。

運用「彈力貸」可以輕鬆解決週轉困境，讓資金運用更靈活。 圖／國泰世華銀行 提供

自主紓困免煩心，帳管費限時0元超激省有了「彈力貸」，就像多了一個專屬「彈力袋」，不管是補資金缺口、投資理財週轉，或是做為自己的「紓困金」，多了這筆備用金更能有備無患。「彈力貸」有動用才計息，動用1萬元借10天，利息只要12元(以利率4.5%計算)，帳管費限時0元超激省！

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本文係由國泰世華銀行邀約

彈力貸相關注意事項1.本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際貸款條件，仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。2.總費用年百分率：2.98%~15.80%。計算範例：(1)貸款金額:新臺幣20萬元，(2)貸款期間:1年，(3)一段式貸款利率2.98%~15.80%，(4)帳管費：新臺幣0元(折扣後)。3.總費用年百分率不等於貸款利率。 4.本總費用年百分率之計算基準日為110年1月4日，年百分率計算基準日及日後年百分率會依實際借款期間、利率調整等因素而變動。5.貸款利率係依本行牌告之定儲利率指數季變或月變動(靈活利率指數)等試算而得，前開牌告定儲利率指數每季或每月依市場行情變動一次。6.本專案為循環型信貸商品，償還方式為按月繳息，到期償還本金。到期若無信用不良紀錄或未曾動用等情事發生，系統將自動續約。7.符合專案限定資格者，額度最高可達300萬。8.本行將依客戶收入負債比等綜合評量審查決定是否核准貸款以及貸款金額、利率、費用等條件；另本行保有申請案准駁暨貸款內容修改之權利。9.本行未與任何代辦或行銷公司合作貸款申辦業務，敬請您留意，以免損害自身權益。