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藥師曝薪水勝過台積電 眾人指一項優勢更勝一籌

Panasonic秋季新商品 創造居家生活空間新價值

聯合線上 / 董欣怡

新冠肺炎改變了世界，也改變人們的生活型態，有更多的時間與空間回歸到居家生活。瞭解到家是由空間、人、生活共同組成，日系家電領導品牌Panasonic舉辦「2021秋季新商品發表會」，以「創造居家生活空間價值」作為主題發表全新商品，結合先進技術、頂級家電及綜合商材，提供居家住宅空間整體解決方案，以期創造更具健康與智慧價值的美好生活。

台灣松下銷售 家電營業本部總經理張天來說明Panasonic打造無火料理的安全廚房空間，讓消費者可以盡情享受自煮健康料理的樂趣。 圖／Panasonic 提供
台灣松下銷售 家電營業本部總經理張天來說明Panasonic打造無火料理的安全廚房空間，讓消費者可以盡情享受自煮健康料理的樂趣。 圖／Panasonic 提供

不少民眾過去習慣外食，受疫情影響，許多民眾改為在家自煮。對於在家料理，Panasonic提供全方位的廚房空間解決方案，其中電冰箱結合新鮮急凍結、-3℃微凍結、智慧保濕蔬果室…等頂級保鮮科技，守護食材長保新鮮；而全系列調理家電可讓料理更加輕鬆，料理過程不僅少油煙，無火更安心；搭配系統廚具、排油煙機、烘碗機等高質感的廚房設備，打造無火料理的安全廚房空間。有了Panasonic，在家自煮輕鬆料理、樂在烹調！

居家防疫讓民眾對衛浴與衣物清潔更加重視。Panasonic洗衣機掌握衣物洗淨各大關鍵，從水流、水溫、水量及洗劑量，打造完美健康洗衣行程，還能長效抗菌；而針對高級衣物不能時常換洗，卻想要時時展現衣著的品味，Panasonic全新電子衣櫥具備除臭、除皺、UV除菌等功能，多重保護各種衣物，是照顧心愛衣物最佳首選。忙碌生活中總是希望能有放鬆的時刻，Panasonic所打造的專屬衛浴潔淨空間，從便座抑菌材質到一體成形不鏽鋼噴嘴的潔淨設計，以及日本瞬熱技術的溫水洗淨功能，加上浴室暖風機，讓人徹底放鬆享受衛浴時的舒適潔淨。

Panasonic全新電子衣櫥具備除臭、除皺、UV除菌等功能，可多重保護各種衣物。 圖／Panasonic 提供
Panasonic全新電子衣櫥具備除臭、除皺、UV除菌等功能，可多重保護各種衣物。 圖／Panasonic 提供

客廳是凝聚家人情感的中心，也漸成為智慧住宅的控制核心。Panasonic IOT智慧家電，透過物聯技術，藉由電視遙控器的智慧聲控，讓電視成為家中的管家，像是告訴您洗衣機已洗好衣物，小孩房冷氣溫度是剛好的26度，還能隨時掌握電冰箱、洗衣機、除濕機等家電的運轉狀態；此外，Panasonic OLED電視擁有好萊塢等級的極致畫質，加上劇院級震撼音效，客廳就是您智慧便利的放鬆空間，盡情享受極智新視界的影音娛樂。

就算疫情擾亂，也要記得呵護自己。Panasonic提供居家美容護理解決方案，全面打造美麗與自信的生活，其中廣受消費者喜愛的奈米水離子吹風機可快速吹乾秀髮，獨家技術的高滲透奈米水離子，產生量提升1800%，秀髮滑順水噹噹。搭載獨家超音波水流技術的沖牙機，能有效去除齒縫及牙周袋的髒污，常保牙齒健康亮麗；2in1蒸氣電熨斗不僅能在出門前快速除皺，回家後也能替衣物及配件輕鬆除菌除臭。

Panasonic奈米水離子吹風機搭載獨家高滲透奈米水離子，秀髮光澤更水潤。 圖／Panasonic 提供
Panasonic奈米水離子吹風機搭載獨家高滲透奈米水離子，秀髮光澤更水潤。 圖／Panasonic 提供

Panasonic從食物保鮮到輕鬆料理、從衣物清潔到收納護理、從便利操作到智慧聯網、從美容護理到個人沙龍，透過先進技術研發最頂級的家電，並整合旗下各種商材，提供消費者最完善的住宅空間解決方案，實現更美好生活的願景。

官方網站：https://www.panasonic.com/tw/
顧客商談中心專線：市話0800-098-800、手機(02)412-8222

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