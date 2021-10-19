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桃機1到8月出入境暴跌剩60萬人 僅3成餐廳營業

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃機今天開放內用。圖／桃機提供
桃機今天開放內用。圖／桃機提供

新冠肺炎疫情持續超過一年，衝擊桃園國際機場。桃機說，根據統計，2019年出入境總人數高達4000多萬人，今年1到8月只有逾60萬人，恐怕是史上最低。此外，受到先前禁止內用影響，目前桃機僅剩三成餐廳有營業。

桃機說，因應中央疫情指揮中心昨天宣布國際空運場站出境開放飲食，已完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規畫，旅客自今天起出境可飲食，惟入境餐飲仍維持不提供內用，在兼顧有效防疫管理前提下，提供便利的餐飲服務。

桃園機場公司副總洪玉芬說，今天是開放第一天，用餐旅客還不是很多，但餐廳內用都遵照防疫指引，秩序良好，也讓員工可以用餐。貴賓室也開了，但是是套餐模式。如果民眾要在候機室用餐，會盡量勸導不要脫口罩用餐，呼籲去餐廳飲食。機場用餐還是要梅花座、隔板，畢竟國際機場不能允許有染疫風險。觀景台是否開放還在研議，因為是邊境，怕有境外移入。

至於現在剩下的餐廳，洪玉芬說，先前業者以為疫情很快就過，但實在等太久，確實有些店家撐不下去，剩三成餐廳有營業。第一航廈新東陽美食街服務員工居多，漢堡王、員工餐廳、燒臘還在；B2地下美食街剩四間，包含麥當勞、小南門等；第二航廈四樓剩皇家傳承有開。不過她說，預計開放飲食後，有開的餐廳會增加到五成左右。

機場表示，在配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求下，依衛福部公告「餐飲業防疫管理措施」辦理開放出境區域餐廳及美食街餐飲內用服務，同時維持顧客實聯制、航廈入口處量體溫與手部消毒、設置隔板或加大座位間距、非飲食時仍全程配戴口罩、持續定時清消等措施，確保用餐安全無虞，在帶來方便外也落實防疫安全。開放首日前往餐廳內用顧客均遵守防疫指引，秩序良好。

對於入境人員，機場說，遵照規定，航空公司機組員、高風險國家旅客、非高風險國家旅客入境後循指定動線離開機場，不得在機場內飲食；機場公司將嚴格分流管制，避免交錯降低染疫風險。

機場重申，桃園國際機場為國門防疫第一道、也是最重要防線，目前疫情以境外移入個案為主，除持續落實邊境嚴管政策，以最嚴格標準進行入境區域每小時一次、每航班抵台後均進行清消作業外，更自8月31日起對桃園機場列管的近1800位特定高風險工作人員進行定期快篩監測，以杜絕邊境染疫風險，未來將視疫情趨勢，採有效管理、完整配套，落實國際機場邊境疫情管理及維持國際空運服務競爭力。

至於今年出入境人次，桃機說，2019年出入境人次有逾4000萬人，1979年開航也有404萬人次，但今年1到8月出入境暴跌剩60萬人，其中入境26萬6897人，出境34萬2675人，可以說是史上最低。今天出入境預計有1455人次，其中入境665人次、出境790人次。目前每天出入境人次落在1000到3000人次之間。

桃機今天開放內用。圖／桃機提供
桃機今天開放內用。圖／桃機提供
桃園機場公司副總洪玉芬。記者曹悅華／攝影
桃園機場公司副總洪玉芬。記者曹悅華／攝影

桃園機場 疫情

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