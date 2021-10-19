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一圖秒懂台灣3大地震帶 這區「地牛翻身」易造成嚴重災情

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣地震頻繁，許多民眾長期以來飽受地震威脅，也面臨財產損失。圖／聯合報系資料照
台灣地震頻繁，許多民眾長期以來飽受地震威脅，也面臨財產損失。圖／聯合報系資料照

台灣地震頻繁，許多民眾總被時不時的地牛翻身嚇到，但你知道台灣地震帶分為3處嗎？中央氣象局近日以簡易的圖表，分析台灣三大地震帶的範圍、成因和特徵，其中最容易發生災情的地區是「西部地震帶」。

臉書粉專「報地震-中央氣象局」介紹台灣有三大地震帶，分別是「東部地震帶」「西部地震帶」以及「東北部地震帶」

中央氣象局表示，台灣有三大地震帶。圖翻攝自臉書粉專「報地震-中央氣象局」
中央氣象局表示，台灣有三大地震帶。圖翻攝自臉書粉專「報地震-中央氣象局」

其中，「東部地震帶」最為人熟知，活動頻率最高，範圍是台灣東半部，北起自宜蘭東北方的海底，涵蓋花蓮、台東等地，南端與菲律賓地震帶相接，遙指呂宋島。此處地震成因為菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞，震源也比較深，「尤其是花蓮以北區域，因板塊隱沒作用，震源深度可達到300公里左右」。

接著是「東北部地震帶」，有地熱、火山活動，範圍從蘭陽溪上游附近開始，經宜蘭向東北延伸至琉球群島，因為受到「沖繩海槽」影響發生地震，此處震源較淺，且因為來自弧後盆地的張裂行為，大部分呈「正斷層」樣態。

最後是「西部地震帶」，氣象局特別強調，此處為台灣西半部地區，也最容易出現災情，地震成因來自「板塊碰撞前緣」的斷層作用，震源較淺，約10餘公里左右，但人口密度高，有許多大都市，一旦發生大地震，經常傳出嚴重災害，像是2016年發生的高雄美濃大地震，就屬於這區。

地震 氣象局

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