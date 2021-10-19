蓄水率0到破千萬噸！ 白河水庫拚提前3年恢復庫容

台南白河水庫在1965年完工，具有灌溉、防洪、給水及觀光等多目標功能，營運56年來淤積嚴重，為能延長水庫壽命，恢復水庫以往榮景，穩定供水減少調度需求，台南市水利局今年與經濟部水利署南區水資源局與嘉南管理處多次溝通加速清淤策略，目標是比預計時程提早3年在2026年恢復庫容，同時台南市府將持續尋求公共工程媒合土方去化機會及土方暫置處，以加強清淤土方去化，維持清淤運轉功能，達加速清淤目標。

水利局表示，目前經由前瞻計畫辦理白河水庫清淤工程，已可以看到初步成效，今年5月至6月份梅雨鋒面期間，水庫蓄水率曾經達90%，蓄水量逾1050萬立方公尺。比對2020年與2021年的蓄水情形，在大約相同的水位下，2020年庫區內大面積的淤積情況已不復見，顯示近幾年的清淤工作已具初步成效。

水利局說，白河水庫的更新改善工作，目前依前瞻基礎建設計畫--水環境建設項下「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」的計畫期程辦理中，2019年至2022年預計清淤總量250萬立方公尺，目前已累積清淤230萬立方公尺，預計2022年可如期完成，並預計可恢復庫容至1250萬立方公尺；第二階段2023年至2029年預計清淤量740萬立方公尺，預計恢復庫容至2000萬立方公尺。