全台最大旅展ITF敲定11月5日登場！今、明兩天早鳥票開搶

全台規模最大、歷史最久的「2021 ITF台北國際旅展」，確定將於11月5日至11月8日在台北南港展覽館登場。主辦單位台灣觀光協會今日表示，今年將以「加倍奉還、力挺觀光」為主題，號召業者提供加倍折扣，主辦單位也推出早鳥進場送口罩、醫護免費進場等回饋活動，今、明兩天早鳥票開賣。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年ITF台北國際旅展策劃系列特色體驗，包括30多個政府單位、30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等共800個攤位參與，除了炒熱國旅氣氛，也為未來國境開放的國際旅遊預作準備。

主辦單位也公開系列主題活動，11/5~8展覽期間，購票民眾憑當日ITF門票進場，即可兌換知名設計師Akibo操刀設計的ITF限定口罩，每日限量1千名，送完為止。另也號召業者加倍折扣、民眾加倍購買，此外，為感謝醫護人員扛起防疫重任，只要憑識別證即可免費入場逛展。10/31~11/6到大台北地區18個捐血點捐血1袋，也可獲得門票一張，限量1萬張。

今天也有不少亮點搶先曝光，像是客委會將把客庄日常生活中心的「大樹」帶進展場；原民會首度與旅行社合作打造70條以上的遊程，現場也有DIY手作體驗、原民樂團、表演及抽獎活動。文化部也首次推出10條文化觀光主題遊程；國立故宮博物院則精選針對各年齡層推出的優質旅遊相關文創商品，並響應五倍券推優惠。

ITF早鳥票也於今日開賣，今明兩天在四大超商及udn售票系統、Klook、KKday開賣，原價200元，早鳥150元。10/21至11/4開展前也可購買9折預售票。

時間：11/5~11/8

地點：台北南港展覽館1館