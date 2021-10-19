影／桃機開放出境區域內用 旅客表示：比較有出國的感覺

桃園國際機場從今天起開放出境區域餐飲內用飲食，在管制區內用餐的出國旅客開心的表示，很方便，終於有出國的感覺。中央流行疫情指揮中心記者會宣布，海空運場站部分，國內場站與國際場站出境今天起開放飲食，入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發時，交通部依中央流行疫情指揮中心指示統一公告限制交通運輸場站禁止飲食，桃園國際機場也從6月9日起全面禁止飲食，相隔四個多月後再度開放內用飲食，桃園國際機場希望能提供旅客最便捷的服務。

桃園國際機場公司總經理但昭璧在接受媒體聯訪時表示，桃機依照中央流行疫情指揮中心的指示，開放出境區域用餐，提供民眾方便的服務，但還是要呼籲民眾，機場畢竟不同於一般商場，希望民眾還是能夠保持安全的距離，為自己以及國門的防疫做最大的努力。

但昭璧強調現在入境部分，包括機組人員、來自高風險地區遊客、一般入境旅客、泡泡旅遊的旅客以及外籍生，這五類人員入境需受到管制， 桃機公司會進行妥善的分流規劃，這些人員從進入機場一直到離開時，都會有專人引導，並做好防護的工作。