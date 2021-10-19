牙齒從小保養！「arpha X3兒童智能電動牙刷」募資上線

要小朋友乖乖刷牙好難？為了培養正確的刷牙觀念及牙齒保健，台灣與紐約專業研發團隊攜手運用arpha光學科技，打造出一支兒童專用的智能電動牙刷，獨創打卡燈功能，添加小朋友刷牙時的樂趣，培養每天刷牙的好習慣。

「arpha X3兒童智能電動牙刷」是一款專為8個月至12歲嬰幼童所設計的電動牙刷，專利黃光刷頭，可以有效地舒緩幼童牙齦、提高口腔免疫力，全機IPX7防水，安全不怕沾水弄濕，亦通過美國FDA認證；專為小朋友貼心設計的球體握柄，更適合兒童的小手抓取。除此之外，因應不同的年齡及口腔期，產品附有3種刷頭，給予各時期最適當的清潔呵護，解決家長們最棘手的兒童口腔問題，讓小朋友不再害怕牙刷，養成每天刷牙的好習慣。