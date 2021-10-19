交通事故身亡高齡者就占4成 交部要招更多「路老師們」
我國2025年將邁入超高齡社會。交通部說，今年道路交通事故死亡人數中，高齡者就占了四成，比例是所有族群之最。今天舉行交通安全月「路老師誓師大會」記者會，希望有更多「路老師們」投入宣導長者交通安全。
交通部今年擴大推動「交通安全月」，以「路口安全」為主題，呼籲大家遵守「路口慢看停，行人停看聽」，希望喚起國人重視交通安全意識。路老師誓師大會就是活動之一，交通部今邀集路老師代表、教育部、公路總局各區監理所，共同發表宣言，呼籲社會大眾一起關懷銀髮族的交通安全。
活動現場，安排了路老師的多元宣講方式示範，包括動健康路老師於社區關懷據點宣講，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中。路老師吳明璋示範宣講「行人穿越號誌路口應注意綠燈秒數是否充足」、「行人穿越路口應注意左右來車」二個情境的教案，提醒長輩穿越路口要注意「號誌剩餘秒數」、「左右側是否有闖紅燈車輛」、「前方左轉車與後方右轉車」。
交通部政務次長陳彥伯說，交通事故嚴重程度有上升趨勢，交通事故六成在路口，每年1300多人不幸罹難，很多原因是疏於禮讓。而在所有肇事死亡人數中，高齡者占了四成，也是最高的族群，其中又發現高齡者兩類人占了七成五，一個是高齡者騎機車，另一個是高齡者過馬路停等，希望透過今天誓師大會，喚起社會大眾對高齡者關懷，也能維護高齡者行的安全。
教育部終身教育司長李毓娟說，台灣2018年邁入高齡化社會，預計2025邁入超高齡社會，也就是65歲以上人口占了總人口兩成，樂齡教育顯得特別重要，希望長者勇於踏出門，同時也希望高齡者注意行的安全，因此培訓了一批具有服務熱忱的路老師們，目前已有逾1580位，對長者宣導交通安全，像是路口要慢、看、停，行人要停、看、聽等。希望有更多有熱情的路老師加入。
依據統計，今年1到7月的道路交通事故的死亡人數已高達1709人，平均每日約八人死亡，而65歲以上的高齡者即占全體近四成，高齡交通事故的死亡風險高居各年齡層的首位。同時，高齡者車禍死亡人數以機車與行人最多，佔七成五以上，顯見高齡交通事故的死亡風險最高，最需要關注與改善。
交通部說，為因應人口結構急速轉變與交通環境的需求，因應策略包括高齡者駕照管理，其實施成效顯示，透過換發駕照制度，延長發生違規或事故時間間隔，並降低高齡者為第一當事人之事故風險達一成七。
交通部說，由於高齡人口生活習慣與學習方式有別於網路、學校教育，交通部從2001年開始推動「路老師」互動式宣教，招募有意願社會人士參與訓練，測驗通過後認證並定期回訓，合格的路老師與監理單位、地方政府配合至偏鄉、社區活動中心與高齡長輩互動、宣講並體驗交通安全，到目前已培訓合格路老師1586名。
交通部說，交安月期間，全國監理所站與縣市跨機關合作辦理路老師宣講將超過100場次，地點包括各鄉鎮樂齡學習中心、社區關懷據點、文化健康站、教會、廟口等長輩活動頻繁處所，宣講主題包括高齡路口安全、危險感知、大型車內輪差與視野死角及行人計步器體驗活動等。交通部路老師的培訓宣講計畫，未來將朝精進路老師專業招募培訓暨跨機關合作深入社區及偏鄉宣講，並依地域性的交通事故特性與情境，開發多元路老師宣講教案及教具，協助銀髮年長者提高交通事故風險的應變能力。
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