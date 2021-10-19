交通事故身亡高齡者就占4成 交部要招更多「路老師們」

我國2025年將邁入超高齡社會。交通部說，今年道路交通事故死亡人數中，高齡者就占了四成，比例是所有族群之最。今天舉行交通安全月「路老師誓師大會」記者會，希望有更多「路老師們」投入宣導長者交通安全。

交通部今年擴大推動「交通安全月」，以「路口安全」為主題，呼籲大家遵守「路口慢看停，行人停看聽」，希望喚起國人重視交通安全意識。路老師誓師大會就是活動之一，交通部今邀集路老師代表、教育部、公路總局各區監理所，共同發表宣言，呼籲社會大眾一起關懷銀髮族的交通安全。

活動現場，安排了路老師的多元宣講方式示範，包括動健康路老師於社區關懷據點宣講，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中。路老師吳明璋示範宣講「行人穿越號誌路口應注意綠燈秒數是否充足」、「行人穿越路口應注意左右來車」二個情境的教案，提醒長輩穿越路口要注意「號誌剩餘秒數」、「左右側是否有闖紅燈車輛」、「前方左轉車與後方右轉車」。

交通部政務次長陳彥伯說，交通事故嚴重程度有上升趨勢，交通事故六成在路口，每年1300多人不幸罹難，很多原因是疏於禮讓。而在所有肇事死亡人數中，高齡者占了四成，也是最高的族群，其中又發現高齡者兩類人占了七成五，一個是高齡者騎機車，另一個是高齡者過馬路停等，希望透過今天誓師大會，喚起社會大眾對高齡者關懷，也能維護高齡者行的安全。

教育部終身教育司長李毓娟說，台灣2018年邁入高齡化社會，預計2025邁入超高齡社會，也就是65歲以上人口占了總人口兩成，樂齡教育顯得特別重要，希望長者勇於踏出門，同時也希望高齡者注意行的安全，因此培訓了一批具有服務熱忱的路老師們，目前已有逾1580位，對長者宣導交通安全，像是路口要慢、看、停，行人要停、看、聽等。希望有更多有熱情的路老師加入。

依據統計，今年1到7月的道路交通事故的死亡人數已高達1709人，平均每日約八人死亡，而65歲以上的高齡者即占全體近四成，高齡交通事故的死亡風險高居各年齡層的首位。同時，高齡者車禍死亡人數以機車與行人最多，佔七成五以上，顯見高齡交通事故的死亡風險最高，最需要關注與改善。

交通部說，為因應人口結構急速轉變與交通環境的需求，因應策略包括高齡者駕照管理，其實施成效顯示，透過換發駕照制度，延長發生違規或事故時間間隔，並降低高齡者為第一當事人之事故風險達一成七。

交通部說，由於高齡人口生活習慣與學習方式有別於網路、學校教育，交通部從2001年開始推動「路老師」互動式宣教，招募有意願社會人士參與訓練，測驗通過後認證並定期回訓，合格的路老師與監理單位、地方政府配合至偏鄉、社區活動中心與高齡長輩互動、宣講並體驗交通安全，到目前已培訓合格路老師1586名。