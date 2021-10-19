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扮「柯南」尋失聯家人 部立台北醫院社工師李季娥獲獎

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
社工師李季娥說，對於與家人失聯很久的獨居患者，就是「做當下可以做的」，並尊重每個人的生命故事。記者沈能元／攝影
社工師李季娥說，對於與家人失聯很久的獨居患者，就是「做當下可以做的」，並尊重每個人的生命故事。記者沈能元／攝影

「必須像偵探柯南一樣，協助弱勢者尋找失聯家人」。衛福部台北醫院社工師李季娥於新冠肺炎疫情期間主責防疫病房，協助從國外返台無家屬照顧的新冠肺炎居家檢疫的弱勢個案各項服務，因工作表現優異，獲頒「衛福部醫院第七屆優良暨資深典範醫事人員」優良獎。李季娥說，看到患者受到完善照顧，是工作上最大的欣慰。

衛福部今舉辦「第七屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚從27家部立醫院選出63名表現卓越且足為表率的楷模。

社工師李季娥說，從事社工已長達21年，這次疫情期間主要在防疫病房提供協助，如有與家人失聯很久的獨居患者，必須拜託警政、戶政一關關協尋，感覺就像是偵探柯南辦案一樣，雖然有時患者因與家庭失和，家人不願意聯繫、探視，但受限患者生活無法自理或沒有投保健保，急需提供社會資源，她就是「做當下可以做的」，並尊重每個人的生命故事，畢竟家家有本難念的經。

衛福部台中醫院醫檢師吳怡瑢疫情期間則投身檢驗任務，5月疫情爆發時，更於假日及夜間輪值檢驗，讓該院每月檢驗量能高達上千件，方便醫師快速及正確為患者處置，因而獲頒醫事人員優良獎。

全台新冠肺炎確診患者達1.6萬人，但許多人痊癒後仍有後遺症，衛福部部長陳時中昨於立法院承諾，1個月內訂立復健治療指引，並於各縣市成立整合復健門診協助痊癒者。

今參與頒獎典禮的衛福部醫福會執行長王必勝說，痊癒者常見後遺症為容易疲倦及一般性症狀，或因呼吸道被感染，導致肺部損傷、纖維化等，這還需要時間觀察是否有特殊後遺症，而許多醫院均已有整合性門診，可先於現有門診追蹤，但將朝新冠肺炎整合門診方向努力，往後也可能推動試辦計畫，若有試辦計畫會於患者較多的雙北醫院優先試辦。

新冠肺炎 患者 衛福部

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