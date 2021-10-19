醃漬蔬果加工品琳瑯滿目 屏東稽查1件標示不符規定

民眾喜食開胃下飯的醃漬蔬果，加工產品琳瑯滿目，都有加入防腐劑、甜味劑或漂白劑等食品添加物，屏東縣政府衛生局最近規畫稽查並抽驗醃漬食品，共計抽驗41件產品，檢驗結果均符合規定，其中1件標示不符規定，已責令下架停止販售，並移請所轄衛生局依法處辦。

縣衛生局說，這次抽驗一般商店、超市、工廠等販售之脆筍、酸菜、菜脯、榨菜、冬菜、酸白菜、嫩薑、醃蘿蔔、韓式泡菜、鳳梨、醃漬小黃瓜等醃漬蔬果產品，檢驗項目為防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、甜味劑(糖精.甘精、醋磺內酯鉀、環己基(代)磺醯胺酸)及漂白劑（二氧化硫）等項目，檢驗結果均符合規定。

衛生局提醒民眾，購買醃漬蔬果應選擇具良好信譽的業者，選購時應避免挑選顏色偏白、過於鮮艷或有刺鼻味的產品，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有明確中文標示，以掌握完整的產品訊息，這次稽查發現1件標示不符規定，已責令下架停止販售，並移請所轄衛生局依法處辦。

另外，醃漬食品中維生素B群及維生素C，會隨著醃漬與儲存過程中逐漸流失，降低食物中的營養價值，建議多食用當季新鮮蔬果，以維護健康。也呼籲食品業者使用食品添加物均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」且確保原物料及成品符合衛生規定，讓使民眾吃的安全又健康。